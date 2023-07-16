新店裕隆城工地意外！1工人「摔落3米地下室」昏迷搶救中 16:472023/07/16 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 高鈞麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名建築工人今午4時，於新北市新店區裕隆城建案工地施工時，不慎摔傷送醫。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名年約40多歲的建築工人今（16）日下午4時，於新北市新店區裕隆城建案工地施工時，不慎從1樓摔落到約3公尺深的地下1樓，救護人員初步檢視，工人右大腿骨折、頭部有撕裂傷，意識陷入昏迷，緊急將他送新店慈濟醫院急救，至於事故發生原因，有待警消釐清。 追肇因！嘉義廟會爆炸28傷 消防局長初判：垃圾袋氣爆 金虎爺會爆炸17傷最小2歲！人為爆裂物釀禍？主辦回應 誤抓彰化少年害「臉縫17針」 帶隊所長再遭拔官、分局長連坐吃申誡 #新店 #工安 #意外 #裕隆城 #地下室 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中13期市地重劃傳工安意外！ 2工人墜下水道 1死 17:522023/07/13 社會 手刀展店！ 王品首度公告「獵地」 目標一周開一新店 16:412023/07/12 財經 北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻 幸無人員傷亡 19:132023/07/11 社會 新店驚傳墜樓意外！保二總隊小隊長當場身亡 警急拉封鎖線 18:272023/07/11 社會 白飯之亂！醫大推超佛慶功宴地點：聊到半夜 09:252023/07/12 生活 新店碧潭堰人工魚道通水 觀察窗可看魚兒溯游 14:022023/07/15 生活 影》曼谷高架橋「轟隆」倒塌畫面曝！釀2死13傷 08:362023/07/11 國際 老翁漆牆跌落撞斷水龍頭 「昏迷1天」害樓淹水慘賠 11:522023/07/14 社會 拍on檔戲只睡3小時 米可白「打點滴再拍戲」直接昏迷 14:462023/07/16 娛樂 擴版圖拚市占周周開新店 王品開業界先例「徵房東」 10:352023/07/12 生活 爆竹驚嚇「神明雞」跳下祭壇躲水溝 動保員涉水摸黑救援 14:122023/07/13 社會 海巡新艇執行搜救任務意外建功 逮1無船名越界陸船 10:152023/07/12 社會 楊麗音新戲殺青後就奪北影最佳女配 自曝最想去種田 17:292023/07/12 娛樂 台水域意外頻傳 民俗老師：4生肖民眾要小心 16:272023/07/12 社會 孫藝真兒正臉意外曝光 「鼻樑高挺」完美繼承神基因 19:452023/07/11 娛樂 好市多試吃鮭魚遭瞪 他轟店員：哪天被挖眼不意外 11:332023/07/11 生活 火燒楠梓科技產業園區 藍營批：台積電不來、工安事故一直來 17:192023/07/14 政治 乘客國道上突昏迷「無呼吸心跳」 駕駛路肩跪地CPR搶回一命 13:112023/07/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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