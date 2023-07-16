1名年約40多歲的建築工人今（16）日下午4時，於新北市新店區裕隆城建案工地施工時，不慎從1樓摔落到約3公尺深的地下1樓，救護人員初步檢視，工人右大腿骨折、頭部有撕裂傷，意識陷入昏迷，緊急將他送新店慈濟醫院急救，至於事故發生原因，有待警消釐清。