中部龍眼即將進入採收期，為杜絕宵小，農民在果園張貼警告標語，呼籲民眾不要偷摘。(台中市議員李天生提供)

去年春夏期間因豪大雨、荔枝椿象危害，中部地區龍眼產量銳減、價格飆高，使得竊賊覬覦，更有外籍移工到果園偷摘龍眼，眼看著今年龍眼又進入採收季，為避免類似情況重演，台中市霧峰區果農特別懸掛警告標語，市議員李天生也呼籲警方加強巡邏，確保果農收成。

霧峰區龍眼主要栽種區域為桐林、峰谷及萬豐一帶山區，霧峰區農會總幹事黃景建指出，區內龍眼栽種面積約1300至1400公頃，名列全國第二、僅次於台南東山，霧峰生產的龍眼口感好且甜美多汁，因品質優良，在台北果菜市場受到消費者歡迎。

最近行經霧峰山區北坑產業道路的民眾，可看到許多果農紛紛在果樹上張貼寫有「龍眼請勿採摘，違法罰款30萬」的警告布條。果農楊月霜就說，今年龍眼產量與去年差不多，且目前已經有少數龍眼上市，預計8月中旬進入盛產期，呼籲民眾不要隨意採摘。

李天生說，去年因龍眼量少價飆，偷摘龍眼的事件頻傳，就有不少果農張貼警告標語，且警方去年也曾逮獲偷摘的外籍移工；北坑產業道路可通往菁桐林生態園區及一線天風景區，往來遊客多，最近路旁的龍眼樹結實纍纍，隨手可摘，為了防範宵小，農民只好再貼出警告標語。

霧峰警分局表示，為確保農民收益，每年夏季水果成熟期，各派出所都會結合當地守望相助隊及農民，啟動「護農專案」，採取合作聯防的方式，加強果園巡視、守望及宣導防竊措施。