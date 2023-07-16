縣長鍾東錦特別到場為小選手們加油打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

「第六屆竹南校園歌喉戰」總決賽16日在竹南鎮公所3樓演藝廳登場，縣長鍾東錦特別到場為小選手們加油打氣，也承諾未來要擴大舉辦為全縣的歌唱比賽，讓18鄉鎮市的歌唱愛好者都有機會登台一展歌喉。

今天除了主辦方竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿親自出席外，苗栗縣長鍾東錦、縣議員陳碧華及多位地方民意代表、各校校長及參賽選手的加油團都到場共襄盛舉，相當熱鬧。

竹南鎮長方進興表示，公所2018年起就開始舉辦「竹南校園歌喉戰」歌唱比賽，迴響熱烈，除過去3年因新冠肺炎疫情報名人數減少外，每次都吸引將近200多位選手參加，讓孩子及年輕人有展現自己的平台，未來希望能擴大舉辦並提升獎勵，讓更多人登上舞台一展身手。

苗栗縣長鍾東錦表示，喜愛唱歌的民眾很多，他也觀察到身邊的人不乏歌唱高手，希望未來能在竹南舉辦多年的基礎上，擴大規模辦理。他說，竹南是個地靈人傑的好地方，從今年國中會考成績就可以看出來，在學業之外，孩子喜歡音樂、唱歌是很好的事情，因為音樂可以洗滌心靈、撫慰人心，學音樂的孩子不會變壞。

竹南鎮公所指出，本次比賽延續過去規則，分為國小、國中及高中職三組，其中國小、國中僅限竹南地區學生可報名，高中職組為就讀苗栗縣內學校或設籍苗栗縣者均可參加，約有150多位選手報名，經過激烈的初賽後，選出國小組20位、國中組及高中職組各10位入圍者，於16日下午進行總決賽，每組將選出1位前兩名及3位第3名，獲獎者除頒發獎盃一座外，分別可獲得1至4千元不等的獎金，未來也會優先邀請這些獲獎者在公所辦理的活動上表演。

另外，公所也表示，經過幾年的積累，不少獲獎者投入演藝事業中，去年更有優勝者，被經紀公司看中簽進女團培育，後登上東森聲林之王、民視台灣那麼旺節目比賽，獲得很亮麗的成績；更不乏大學選讀表演科系或在歌唱行業中耕耘，努力朝向演藝生涯邁進，竹南擁有自己的在地明星指日可待。