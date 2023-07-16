民進黨全國黨代表大會16日在台北圓山大飯店登場，在大造勢後，蔡英文總統（前左三）轉身向總統參選人暨黨主席賴清德（前右三）握手致意。（劉宗龍攝）

民進黨今全代會，蔡英文總統致詞時表示，「我要感謝台灣人民，給蔡英文兩次執政的機會，擔任中華民國的總統」；提到年金改革，她要感謝全體軍公教夥伴的諒解；擔任總統七年多來，深深體會到，台灣總統不只是總統，更是代表台灣；而值得信任和沉著穩定，是不可或缺的條件。她也提到2019年與賴清德總統初選表示，這四年來，賴清德協助蔡英文，關關難過關關過。「現在，賴清德準備好了」！

民進黨全國黨代表大會16日在台北市圓山大飯店登場，蔡英文總統（前排左）將戰旗授予總統參選人、黨主席賴清德（前排右），賴揮舞戰旗，展現勝選氣勢。（黃世麒攝）

蔡英文致詞全文：

八年前，當我被民進黨提名為2016年的總統候選人。在全代會上，我告訴大家，選贏，是為了幫這個國家承擔重大的責任。選贏，是代表我們向人民承諾的改革，要一個一個兌現。

八年過去了。幾天前，我看到臉書上，有一張「到宅沐浴車」的照片，這一張照片有將近一萬個讚，超過四百則留言。

我看到有留言寫著，這台車很有故事、很有愛，照服員的工作很偉大；更有人說，近年來的長照政策，真的幫助了很多人，或許還有需要進步的地方，但無疑是往正確的方向邁進。

這只是執政以來，很多故事的縮影。我要謝謝投入長照工作的夥伴，我們一起做了正確的事，大家的付出很值得。

我要感謝台灣人民，給蔡英文兩次執政的機會，擔任中華民國的總統。

我沒有忘記自己的承諾。我們的執政，從改革踏出第一哩路，雖然歷經種種的艱難與挑戰，但台灣，已經從十字路口，踏著自信的步伐，走在正確的方向上。

兩個任期，一路走來起起伏伏、有起有落，但是，民進黨有團隊、會做事、會反省、有韌性。

這不是蔡英文一個人的努力。我和林全，和賴清德，和蘇貞昌，和陳建仁，和執政團隊的所有夥伴，我們榮辱與共，一起完成了許多事。

大家還記得，我們推動年金改革的時候，面對了多大的壓力。但我仍要感謝全體軍公教夥伴的諒解，我們完成了年金改革，讓年金財務得以健全，也讓國家的財政有更多餘裕，能夠為台灣，為我們的下一代做更多事情。

大家還記得，我們推動「前瞻基礎建設計畫」的時候，遭遇了多大的杯葛。但是，因為有了前瞻建設，今年跟去年的百年大旱，全台灣沒有一個地方實施分區供水。

還記得2019年的5月17號嗎？即使當時，民進黨剛面臨地方選舉的挫折，但是我們沒有放棄改革。蘇貞昌院長，當年給大家的鼓舞，民進黨再勇敢了一次，為國家做出正確的決定。我們在立法院通過了婚姻平權法案，本來下著大雨的台北街頭，天空真的劃出了一道彩虹。

一場百年大疫，並沒有擊倒我們；反而讓世界看見台灣，看見一個團結的台灣。

感謝台灣人民的團結防疫，從防疫團隊到民間夥伴的共同協力，讓我們穩定控制住疫情，讓台灣的經濟穩健成長。

我們也讓經濟成長果實和全民共享。我們加薪、減稅、增福利。我們不只擺脫過去22K的困境；股市上萬點成為常態，我們還改革了零股交易制度，讓小資族多一點小確幸。

我們也讓台灣的產業走向國際，對美國的出口金額翻倍成長，對新南向國家的出口跟貿易創歷史新高，現在對中國的出口，將近六成是積體電路，台灣用強勢產品，翻轉依賴。

現在，台灣在全球供應鏈占有一席之地。台灣產業，小而重要、小而關鍵。現在，世界講到台灣，就會想到科技。

現在，世界講到台灣，更會想到民主。面對威權主義的擴張，我們不挑釁、不冒進，也絕對不會在壓力底下屈服。我們信守承諾維持現狀，致力維護台海的和平穩定；我們也堅守「四個堅持」，捍衛兩千三百萬台灣人民的共同利益。

這幾年下來，民進黨用穩健的執政證明了，台灣是區域安全與全球供應鏈體系中，最可靠、最穩定、最安全的合作夥伴。

這就是民進黨的韌性。受到支持的時候，我們不會躁進；遭遇逆境的時候，我們堅持理想；面對挑戰的時候，我們穩健前進。

當然，我們也不會忘記去年底的挫敗。我們必須承認，民進黨不完美、會犯錯。但是，民進黨會反省、會改進，會快速調整。

疫情、通膨，以及全球經濟衰退，加重人民生活的負擔。所以，在選後，我們提出疫後特別預算，採取了一連串的措施，持續照顧人民生活，減輕人民壓力。

除了普發六千元外，我們提供受到疫情衝擊的中小企業，和農漁民朋友更多的協助。我們提出解決缺工的方案、加強留才久用機制，我們正持續調整產業體質，持續強化農村和漁村的基礎建設。

我知道，大家都很關心居住正義的問題。這幾年，我們多管齊下、健全房市。我們修正了平均地權條例來壓制炒房；我們社宅發包興建加上包租代管，總共20萬戶的目標可以達成；我們也推動房貸支持方案，以及投入300億元，擴大租金補貼的適用範圍，預計照顧50萬戶的租屋族。

我知道，這樣仍然還不夠。所以，接下來我們要擴大「青安貸款」，減輕首購族的壓力；我們要推動「囤房稅2.0」，提高囤房成本、降低自住負擔。

我們也全力支持賴清德副總統，也是我們的候選人所提出的，25萬戶直接興建社宅，加上25萬戶包租代管，讓社宅規模擴大到50萬戶的計畫。再加上租金補貼，總共將協助百萬戶的住屋需求。

居住正義這條路還很漫長，但是，民進黨一定會繼續做、努力做，讓賴清德接手蔡英文來做，好不好？

大家有TPASS嗎？透過TPASS，我們鼓勵搭乘公共運輸，來節能減碳，同時減輕通勤族的負擔，也讓都會區更為減壓。雖然選舉選輸了，但是，我們提的政見，我們就要努力實現，這就是負責任的民進黨。

年輕同學和爸爸媽媽，賴清德提議、行政院拍板，我們私立大專學雜費補助，每年3萬5，明年2月實施，好不好？不只如此，我們還要落實十二年國教免學費，放寬學貸申貸和還款的條件。這些新措施，不但降低人民的負擔，也進一步落實教育平權。

孩子的0到6歲，國家正在跟你一起養，接下來，從0到22歲，國家跟你一起挺！

各位同志，台灣的國際處境非常不容易；但經過台灣人民一代又一代的努力，現在，民主台灣與世界同行，尊嚴自主、充滿自信。

擔任總統七年多來，我深深體會到，台灣總統不只是總統，更是代表台灣；而值得信任和沉著穩定，是不可或缺的條件。

這幾年，越來越多民主國家願意和台灣建立合作關係，就是因為我們行事穩定、值得信任。

蔡英文不會信口開河，更不會冒進挑釁。特別是，變局中的台灣，國家需要有戰略格局，決策需要冷靜沉穩，國政需要穩健執行。這就是蔡英文團隊一貫的堅持。

明年1月13號，台灣人民要再一次做出選擇。跟八年前一樣，我依然相信民主，相信人民，相信台灣。我也相信賴清德！

四年前，我和清德一起參加黨內初選。我還記得初選結束後，我說，在未來的團隊中，清德一定會扮演重要的角色。

這四年來，蔡英文和賴清德並肩作戰。我們一起贏得2020年大選，也一起守住四大公投；我們一起挺過三年多的百年大疫，也共同面對去年底地方選舉的挫敗。

這四年來，賴清德協助蔡英文，關關難過關關過。現在，賴清德準備好了！從地方到中央，從內政到國際，賴清德有最完整的歷練，他要帶著「國家希望工程」的國政藍圖，在我們這八年努力打下的基礎上，持續努力，將國家帶向下一階段的昌盛繁榮。

面對人民的期待，民進黨有團隊、會做事；面對人民的批判，民進黨會反省、會改進；面對挫折與挑戰，民進黨有韌性，在困境中堅持價值，實現對人民的承諾。我相信賴清德能夠在新的變局中，接棒蔡英文，穩健帶領台灣繼續前進。

所以，我要拜託大家，2024，團結一致！支持賴清德，民主、團結、挺台灣。

蔡英文團隊能做事，是因為有立法院做後盾。所以，我們2024，團結一致！一起支持Team Taiwan的立法委員，讓未來的執政團隊做事更有力。

台灣，會持續堅定步伐、走向世界。讓我們一起打造更民主和平的台灣、更創新繁榮的台灣、更公義永續的台灣，讓台灣永遠是世界的台灣！台灣加油！謝謝大家。