王傳君畢業於上海戲劇學院，演技受到觀眾肯定。（兩岸影展提供）

大陸演員王傳君帶著電影作品《無名》來台參加兩岸影展，《無名》由梁朝偉、王一博擔綱主演，王傳君笑說劇組根本是一個「社恐」（社交恐懼）演員的集合，像梁朝偉是出了名的「社恐」，王一博也怕生，王傳君就要負責跟大家混熟。

在片中王傳君跟王一博感情好，所以進組的時候王傳君就靠講笑話拉近彼此距離，有沒有跟梁朝偉講笑話？王傳君表示沒有，但有跟大前輩聊天，梁朝偉曾問他：「傳君，我今天路過電影院有個片子你有演，我要不要去看？」讓他一時不知道該怎麼回。另王傳君跟梁朝偉原本有一場對手戲，最後被剪掉，王傳君說：「不可惜，起碼有合作過。」

王傳君本人與電影中形象大相逕庭，私下喜歡聽音樂跟看漫畫，去年看劇場版《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》時還自備音響，電影播完、觀眾離席的時候，他就自己放經典主題曲〈直到世界的盡頭〉，粉絲力嶄露無遺。同時他也喜歡聽音樂，有收藏黑膠唱片，這次來台灣也去飯店附近的唱片行買一些實體專輯。

王傳君跟台灣演員張孝全、是元介、坤達合作過，而演員老婆齊溪與郭采潔也相識，更特別的是，王傳君是坤達出道團體ENERGY的粉絲，當時就有買專輯，被問到當年台灣最紅的兩個偶像團體Energy跟5566，他毫不猶豫說自己是挺ENERGY派。