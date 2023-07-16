烏克蘭籍女星林佳娜來台學習中文，以精緻的外貌和纖細身材進入模特兒圈，又因她性格幽默成為許多熱門節目的常客，她與馬來西亞男星祖雄穩定交往1年多，前陣子在親友見證下答應男友求婚，沒想到今（16）日祖雄突發文表示佳娜懷孕了，雙喜臨門的消息讓網友紛紛送上祝福。

男星祖雄在社群平台發文，驚喜宣布雙喜臨門，佳娜肚中懷了寶寶，得知懷孕的那刻已經迫不及待想和大家分享喜訊，但參考了長輩意見，最後他們決定遵循古禮，滿三個月才和大家說好消息，祖雄直言：「知道我即將要當把拔時，一直都太像在作夢，一直問佳娜是不是在整我！每天睡醒都再去摸她的肚子，確認一下是不是昨晚的夢」，他也感謝佳娜願意給機會一起組建家庭，近期即將成為人夫和準爸爸，他坦言感覺肩膀重了10公斤，之後也會舉辦寶寶的性別派對，無論男女都會給予滿滿的愛。

（來源／影片取自佳娜老師機 YouTube，如遭刪除請見諒。）

文中佳娜也發聲：「我要跟這個寶寶說，我為了你有良好的基因已經做了很多努力，找了一個很帥的爸爸！」希望寶寶會和祖雄一樣有耐心、做事有條理並堅持，同時希望寶寶也能和她一樣瘋狂、幽默又勇敢。佳娜也拍下驗孕的當下，她忍不住掩面，情緒相當激動，兩人也一起在影片中宣布，她表示驗孕前就覺得身體有異狀，一直很想睡覺，後來還特別製作刮刮樂給經紀公司的工作人員，大家都非常驚訝，不少粉絲也很期待寶寶的顏值。