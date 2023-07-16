「攜手啓航·築夢未來」2023京台職業教育發展論壇7月10日下午在北京舉辦。（照片由北京台協提供）

北京和台灣青年環騎大北京，歷時8天7晚、全程700餘公里。（照片由北京台協提供）

「躍動京台·青出於籃」京台青年籃球友誼賽7月10日至11日在北京舉行。（照片由北京台協提供）

七月上旬，北京被40度的艷陽炙烤數日。這是新冠疫情平緩之後的第一個暑假，旺旺集團與大陸全國台企聯兩岸交流工作委員會參與協辦、贊助多項兩岸交流活動，包括：元宇宙探勘隊、「攜手啓航·築夢未來」2023京台職業教育發展論壇、環北京騎行活動、京台青年籃球友誼賽等，希望藉此加深兩岸青年的友誼，並促進彼此理解。

6名兩岸青年學子組成「元宇宙探戡隊」 向當代提出藝術報告

代號「元宇宙探戡隊」的兩岸青年文創藝術交流公益活動，歷經5天「魔鬼式」的創作生活體驗，於7月11日結束，在台灣會館舉辦閉幕式，並在7月15日將作品入駐奧加美術館，以當代藝術展的方式，向社會大眾公開展現文化交融的成果。

來自兩岸各6名的「元宇宙探戡隊」成員，成長於數位科技時代，平均年齡不到25歲。主修藝術與文創相關領域的青年，經過策展人畢依帆透過網路接受的報名人才中篩選的具有實際創作能力的新秀，並在北京集結，除了共同體驗京城的多元文化，並穿越時空與文化的隔閡差異性，以藝術的方式溝通，展現屬於新時代的認知系統，積極參與、跨越困難、克服煎熬的實際社會體驗，向躺平與內卷的世俗風氣說「不」。

此次兩岸青年文創藝術交流公益活動由畢依帆所屬的北京文創廣告中心企畫執行，並將以「中華青年藝術新浪潮」為題，舉辦為期10天的藝術發表，為當代青年展現積極的生活態度與專業精神做榜樣。兩岸成員創作的作品，從15日開始，在北京奧加美術館展出。

「攜手啓航·築夢未來」 2023京台職業教育發展論壇在京舉辦

7月10日下午，以「攜手啓航·築夢未來」為主題的2023京台職業教育發展論壇在北京市豐台區舉辦。來自兩岸的職業教育專家與在京台企、台青代表約100人，聚焦「京台職業教育發展現狀與展望」、「京台產學合作案例分享」、「職教賦能技能人才培養」、「職業教育政策解讀」4個單元11個專題展開交流研討。

論壇開幕式上，大陸全國台企聯常務副會長、旺旺集團北京首席代表林天良分享了技職教育賦能技能人才培養、為企業創新創效的經驗。他舉例，2020年，旺旺集團重視工匠精神，內部積極培育工匠，在全大陸成立85個技術小組，成員601人。3年來，技術小組實施專案2120項，創造效益4600萬人民幣。

中華技職教育交流發展協會理事長吳茹慧在致辭時表示，大陸經濟不斷發展，對職業教育也越來越重視。尤其中共二十大提出了「優化職業教育類型定位」，為職業教育明確了發展方向。京台兩地職業教育互補性強，提供了相互借鑒、相互學習的機會。

在京台產學合作案例分享環節，來自台灣的電影調色師曲思義分享了與豐台區職教中心學校合作成立電影調色工作室的成功經驗。他說，工作室通過「產學合作、定制培養」模式，為行業培養一線高素質技能人才。技職院校通過和企業、行業資源共享，構建「真融合」的聯通互動體系，保障了學校專業的高質量發展。

8天7晚、700餘公里 京台青年環騎大北京

7月13日下午，兩岸青年齊聚稻香湖景酒店，用騎行丈量最美風光。「2023京台青年環騎大北京」活動在北京海淀正式啓動，來自兩岸的30餘名青年，通過8天7晚、700餘公里的環京騎行，深入瞭解北京深厚的文化底蘊和經濟社會發展成果，實地感受北京城市變遷帶來首都經濟社會發展的新面貌。

這次京台青年環北京騎行活動海淀段騎行線路全程20公里，騎行隊伍從稻香湖景酒店出發，途經翠湖國家城市濕地公園、永豐路、中關村壹號等地，沈浸式體驗海淀區綠色生態和科技創新相融的地域特色。

目前任教於北京大學體育教研部的台青陳文成也是一位騎行愛好者。他觀察，「在胡同可以感受充滿『兒化音』的老北京氣息，而隔了一條街就能看到現代化的高樓林立」，用車輪和踏板感受北京是一種很特別的方式，可以更為極致地感受城市的特色與溫度。

台灣青年吳宗育赴北京發展已10年，他很高興能通過8天7晚的騎行活動，遊遍北京，「通過這次騎行活動，可以看到一個不一樣的北京，給了我更加深入瞭解北京市各區特色的機會。」

北京台資企業協會副會長兼祕書長陳哲彬是這次活動的組織者之一，他表示，本次京台青年環騎大北京延續了2018年京津冀兩岸青年京滬公益騎行活動，「走路很慢，開車很快，相比之下，用雙輪丈量大陸的土地，是最貼切的，也是最接地氣的。」

北京台協青年會會長黃國書表示：「我們組織這樣一個活動，是希望通過體育交流來增進兩岸之間的友誼。騎行諧音『齊心』，希望通過大家一起騎行，齊心讓兩岸的交流更加美好，也希望借此契機讓兩岸青年綻放更多青春活力。」

「躍動京台·青出於籃」 京台青年籃球友誼賽在北京舉行

7月10日上午，「躍動京台·青出於籃」京台青年籃球友誼賽在北京國家體育總局舉重籃球館開幕。來自台灣和北京的4所大學學生、首鋼和北控青年籃球隊隊員以及京台青年籃球隊隊員約110人參加比賽。來自台灣的3支球隊中的絕大多數人是首次來北京交流。

本次比賽採用中國籃協審定的最新《籃球規則》，在2天時間裡，台灣師範大學、政治大學、虎尾科技大學與首鋼青年籃球隊、北控青年籃球隊、首都經濟貿易大學籃球隊、在京台灣青年隊和北京市東城區青年籃球隊8支球隊，通過12場比賽後，由北控青年隊斬獲京台青年籃球友誼賽冠軍。

在北京工作的台灣青年李浩雲非常喜愛籃球運動，經常參加比賽。他說：「十分珍惜這次友誼賽。一方面，通過賽事可以見到好久未見的台灣學長；另一方面，兩岸青年可以在這樣的交流中切磋球藝、建立聯繫，賽出友誼。」