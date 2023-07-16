許多人都會想趁著周休二日出門走走。一位女子分享，某天爸爸查詢某牧場門票時，發現門票規定「根據本人全身死亡手冊，本人及軀體者一人可享半價優惠」，她自己瀏覽時卻正常顯示，「憑本人身心障礙手冊，本人及陪同者1人可享半價優惠」，讓她直呼超詭異。內行人則指出，其實這是網路自動翻譯的問題，有時候瀏覽器以為網頁是外文，自動翻譯回中文後，意思才會變得很奇怪。

原PO在Dcard發文表示，某天她和爸爸正在尋找假日的出遊景點，沒想到爸爸用iPhone 13瀏覽到某牧場的票價說明時，上面規定「根據本人全身死亡手冊，本人及軀體者一人可享半價優惠」，她只好亂掰可能是死後可以和靈魂半價優惠入場。

事後原PO自己查詢該頁面，發現很正常的顯示「憑本人身心障礙手冊，本人及陪同者1人可享半價優惠」，不過使用媽媽的iPhone 13查詢後，又顯示和爸爸一樣的畫面，讓她直呼難道是系統被入侵，又或是iPhone 13的問題。

對此，許多人紛紛回應，「真的很奇怪…」、「挺恐怖的」；內行人則說明，「是翻譯問題～有時候網頁會以為這是外文，自動翻譯回中文，所以意思才這麼奇怪哈哈哈」、「很多人不知道是翻譯問題，身為工程師有次遇到使用者以為系統被駭被竄改，搞得雞飛狗跳，想忘記都不行，但我自己也測試不太出來，不知道跟作業系統或是哪裡買的有沒有關啦，至少我從此之後就把這項列在交接事項第一點」。