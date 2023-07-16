烏克蘭反攻作戰已超過一個多月，來自北約提供的各種裝甲車輛也無法突破俄軍的地雷陣，反而損失慘重。一份報導指出，美國向烏克蘭提供的M2布萊德雷步兵戰車(M2 Bradley IFV)，近三分之一已經損壞與遺棄，收復作戰從來不像外界想象的順利，這是一場艱難且代價高昂的艱苦戰爭。

商業內幕(Business Insider)報導，一月份，拜登政府宣布向烏克蘭派遣至少50 輛M2布萊德雷步戰車，它有1具25公釐的大毒蛇機砲，也有反坦克飛彈，還留有空間能夠運送6名士兵。

《紐約時報》週六報導，烏克蘭第47 械化旅，是第一個接收M2布萊德雷的部隊，大約是99輛。參考其他報導，美國提供的M2還超過這數字，大約109輛車輛。

烏克蘭反攻戰最著名的戰鬥損失照片，大量的M2步戰車與德國豹2坦克被地雷擊毀，後方還有一台除雷車也自身難保。(圖/路透社)

然而， Oryx網站統計，已確認有34輛M2在作戰中遭到損毀，無法救援而不得遺棄在戰場上，因而傷亡的烏克蘭士兵也達到十幾人。這意味著M2的損失數量已接近三分之一，相當慘重。

雖然如此，烏克蘭軍隊卻是愈多信任M2裝甲車，因為它的堅固超過了烏克蘭士兵的想像。一名士兵說：「幸虧我乘坐的是M2，我才有可能現在還活著。如果那一天我搭乘的是蘇聯裝甲車，早在車輛中彈時就死掉了。」

有趣的是，M2在1970的研發過程，不止一次遭到「乘員安全係數太低」的批評，有些批評顯得嚴苛，但是這也都推動M2持續改善乘員安全性，增強裝甲，也改善彈藥庫的安全。到了1991年的第一次伊拉克戰爭期間，M2的戰場表現相當強悍，面對伊軍主戰坦克也毫不畏懼。