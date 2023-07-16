搭乘飛機時來一些巧克力或洋芋片或許能滿足口腹之慾，不過經驗豐富的空服員表示，他們通常會自備低鈉食物，以避免水腫，並維持體力。除此之外，他們也很推薦高蛋白能量棒、果乾、堅果等食物。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，接受《華郵》訪問的空服員們表示，他們執飛時通常會自備健康食物，以維持體力及避免浮腫。

他們偏好低鈉食物，以避免腫得像氣球；他們選擇如胡蘿蔔棒或芹菜棒等不需要器具的食物、高蛋白能量棒、果乾，因為這類食物不論是站著或在狹窄的空間內都方便食用；堅果也相當受歡迎，不過空服員們會避免帶花生上機，以免引發乘客過敏。

香蕉也是好選擇，不過廉航空少萊斯（Michael Rice）建議帶2根香蕉上機就好，而且要先把他們吃完，以避免香蕉快速氧化、發黑。

空服員也會自帶煮熟的雞蛋，不過剝開蛋殼時經常伴隨一陣明顯的氣味，因此萊斯說他都會事先警告同事自己要吃雞蛋了，他說自己通常會在廁所把雞蛋敲碎，然後再拿到廚房吃，因為雞蛋只有在剝開時才有氣味。

事實上網紅空姐卡瑪拉尼（Kat Kamalani）就曾拍攝TikTok短片，分享自己帶上機的食物清單，她說自己會用保冷箱裝食物，一定會帶上蔬菜及水果，她也認同搭機時蛋白質及纖維是首選食物，指出自己每趟旅行必定帶高蛋白威化餅乾上機，既營養又有飽足感。