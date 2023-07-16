屏東一名從事居家鍍膜工作的男子，因妻子子宮外孕，才知道對方外遇給自己戴綠帽，且對象還是他婚禮的禮賓人員，今年3月間他憤而離婚，但仍氣不過而向屏東地院提起侵權行為損害賠償告訴，要求外遇對象賠償100萬，案經法官審結後，判「小王」賠20萬，可上訴。

判決書指出，從事居家鍍膜工作的男子，2016年與妻子結婚，但妻子卻在前年9月間出軌，與「小王」到汽車旅館開房間，被蒙在鼓裡的他直到妻子子宮外孕就醫，才知道自己被戴了綠帽，今年3月間，他憤而與妻子離婚。

但他仍不能原諒妻子的出軌行為，向屏東地院提起侵權行為損害賠償告訴，要求外遇對象賠償100萬，他說，就是因為「小王」的關係，才會害得他與妻子離婚，而且「小王」還是他們婚禮的禮賓人員，他與對方也很熟，沒想到對方會做這種事。

對此，「小王」辯稱，對方夫妻倆感情長期冷淡，早已出現破綻，所以即使那天晚上他酒後與對方老婆發生一夜情，也不是導致對方離婚的主因。

案經屏東地院審結後，認「小王」確實已不法侵害原告基於配偶關係所生的身分法益，但審酌雙方身分、地位、經濟能力等，判賠20萬，全案可上訴。