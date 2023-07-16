TEN THREES. 31 POINTS. JEWELL LOYD IS SETTING RECORDS 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4mkAj7v0ZS — Seattle Storm (@seattlestorm) July 16, 2023

WNBA明星周再出現破紀錄的榮耀時刻，繼稍早紐約自由人隊球星伊內絲庫（Sabrina Ionescu）在三分球大賽投進25顆刷新賽史之最後，暫居聯盟得分王的西雅圖風暴主將蘿伊德（Jewell Loyd），同樣拿出外線神射本事，飆進10顆三分球狂砍31分，不但刷新明星賽得分紀錄，也將MVP獎盃順利帶回。

「我的親人都在現場，我想跟我的父母說聲結婚40周年快樂。」蘿伊德表示家人是自己追求紀錄的最大動力，此戰她代表史都華（Breanna Stewart）隊先發上陣，「開賽前我的姪子希望我投進很多三分球，所以我就照做了，這是一個特別的時刻，我很高興能在家人面前打破紀錄。」

蘿伊德開賽不久就投進三分，隨後手感降溫，待在替補席好一段時間，直到次節尾聲重新登場後，蘿伊德開始在外線架起長程砲火，第4節中段已經拿下28分，威爾森（A'ja Wilson）隊避免成為紀錄苦主，開始對蘿伊德進行包夾，不過最終一記進攻籃板落在史都華隊手上，蘿伊德接獲傳球後空檔三分命中，順利攻破明星賽得分紀錄，此戰蘿伊德21投10中（包含一顆4分打），分數都是在三分線外斬獲，攻下31分、4籃板及6助攻，最終史都華隊以143比127逆轉威爾森隊。

當蘿伊德叩關明星賽得分紀錄，壓力也席捲而來，「他們製造空檔，試圖讓我擺脫包夾，我不想辜負他們，幸運的是球進了。」此前明星賽得分紀錄，由2015年摩爾（Maya Moore）和去年普朗姆（Kelsey Plum）的30分共同擁有，蘿伊德10顆三分同樣也是明星賽紀錄。