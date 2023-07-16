台南市登革熱16日新增16例確診，防疫人員立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱疫情持續悶燒，16日新增16例確診，累積病例數已達347例。其中，最早出現本土確診病例的仁德區，前天好不容易掛零後，昨天又新增3例，讓居民頗感失望。登革熱防治中心還說，登革熱境外移入病例數已創近3年來的新高，適逢暑假出國潮，需嚴防交叉感染增加重症機率。

防治中心指出，新增確診病例中，除東區有6例外，永康區、仁德區、歸仁區各新增3例，安南區1例，年齡介於13歲至81歲；其中，有9例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現。防疫人員均立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，希望降低疫情擴散風險。

防治中心表示，根據疾病管制署統計，登革熱境外移入的病例數，已創近3年來的新高，觀察近期國際疫情發展，東南亞國家如馬來西亞、泰國、柬埔寨等國的登革熱病例數，也都高於近3、4年同期，且仍呈現上升趨勢。

防治中心主任蘇世斌提醒，本土疫情嚴峻之際，更擔心境外移入病例增添額外風險；鑑於先後感染不同型別的登革熱病毒，恐將增加重症機率，適逢暑假旅遊旺季，民眾出國旅遊、返鄉探親，務必注意防範登革熱。

蘇世斌認為，旅遊中，應加強自身防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用經衛生福利部核可含敵避、派卡瑞丁或伊默克等成分的防蚊藥劑；返國後2周內，也應密切留意自身健康狀況，如有出現登革熱疑似症狀，應盡速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史；也籲請第一線醫師對於出現疑似症狀的就診民眾，主動詢問TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑及通報。