嘉義市和聯境金虎爺會15日在嘉義市區盛大遶境，封街辦市集，未料晚間發生爆炸事故，造成28人受傷送醫，有7人仍住院治療，其中一名13歲洪姓少年當場被爆裂的鐵片波及，鐵片刺穿腹部後卡在脾、胃等處，緊急動手術後目前仍在嘉基醫院加護病房觀察中。

受傷的洪姓少年媽媽心有餘悸地說，當時他們一家人坐在舞台附近，突然「碰」一聲巨響後，瞬間覺得背部劇痛，而一旁的兒子的肚子破一個大洞，鮮血不斷湧出。

回顧整起事件，適逢嘉義和聯境金虎爺成立10周年，15日在新港奉天宮等處進香，進行遶境，嘉義市長及議長均有到場，活動多達2萬人參與，相當熱鬧。未料15日晚間在大同路與金山路口舉辦活動時，疑似燈具發電機因不明原因爆炸，造成現場共計28人傷燙傷或撕裂傷。

而嘉義市警消人員今天重回現場鑑識，嘉義市消防局長蘇耀星初步研判認為，這起爆炸可能是「氣爆」現象，初步排除爆裂物所引發。

蘇耀星指出，現場沒有硝酸鉀、過氯酸鉀等製造火藥可用的殘留氣味及跡象，也沒有機電設施燃燒、高空煙火砸落的跡象，而從傷者身上有殘留鐵、玻璃碎片刺傷，加上黑色垃圾袋可能包有氣體飲料罐、高溫悶熱下，不排除發生壓力氣爆的可能性，但確切原因仍有待警方進一步鑑識。