關於福建高級人民法院判決原屬大同集團的華映百慕達，必須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元，大同、華映負連帶清償責任；大同公司今天強調，該業績承諾對象是中國證監會、不是華映科技，且大同公司未與華映科技簽訂保證契約，沒有中國擔保法的保證效力，大同既非當事人，也不是保證人，無端被牽扯，將依法提起上訴，維護公司及股東權益，大同財務和營運都不受影響。

本案是2009年台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應中國證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利能力要達一定標準，確保淨資產收益率不低於10%；華映及大同負連帶責任。證監會核准該收購案。華映科技從2010年至2017年，獲利108億元新台幣，2018年華映宣布重整，無法給付貨款，華映科技就出現虧損，2019年向福建高級人民法院控告大同及華映（百慕達）、華映，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。

大同公司昨天（15日）接獲委任律師通知，福建高級人民法院判決，華映（百慕達）應支付華映科技業績補償款人民幣30.29億元，大同及華映負連帶清償責任。大同公司強調，該判決理由矛盾，將委請律師提起上訴，大同堅信本案最終必定能夠釐清這並非商業合同條款爭執。

大同公司指出，該判決理由清楚記載：「从《承诺从《承诺函》出具目的及背景来看，《承诺函》系应中国证监会要求，将本次交易涉及所有由华映纳闽、华映百慕大作出的承证监会要求，将本次交易涉及所有由华映纳闽、华映百慕大作出的承诺，须提供实际控制人关于该等事项的连带承诺而出具，中华映管、大同公司与华映百慕大系共同承诺主体，该承诺中不存在主从合同，亦无一方为另一方债务提供保证的意思表示，不符合我国法律规定的具有从属性质的保证责任的特征。」

也就是說，大同曾出具的承諾函是為了當時華映科技在中國上市，應中國證監會行政監管要求所做出的承諾；並非對華映科技為合同主體的承諾或業績保證，大同也未曾和華映科技提供任何書面形式的保證書，不符合保證規定，本應免除大同連帶責任，顯見該判決前後矛盾。況且，2009年業績承諾終止後，證監會有要求華映百慕達出具新的承諾函，大同並沒有再重新出具任何保證或承諾函，因此大同對之後的業績承諾更無關係。