24歲大陸偶像歌手蔡徐坤外型帥氣，參加《偶像練習生》後爆火出道，迅速成為頂流明星，近期蔡徐坤遭陸狗仔爆料一夜情搞大圈外女生肚子，蔡母得知後派工作人員連絡女方索賠並監視，蔡徐坤沉默8天後回應強調兩人你情我願，但工作和人氣都受到影響，錄製節目也遭全數刪除，他近日低調飛新加坡開演唱會，在現場時他對粉絲道歉了。

蔡徐坤7月15日在新加坡舉行KUN 2023 [迷] 世界巡演演唱會，有粉絲透露蔡徐坤在現場喊話：「抱歉！讓你們擔心了！」而現場粉絲則大喊讓他別哭，不過網友對此大多都是負面評論：「他怎麼還沒涼啊」、「新加坡對於劣跡藝人這麼開放嗎」、「他哭不過是為了博同情，他還要賺粉絲錢呢」、「粉絲能不能清醒點」、「該對跑男後期說抱歉好吧」。

蔡徐坤近期遭狗仔爆料和圈外人女子一夜情，結果一次就把對方肚子搞大，女子找上蔡徐坤商討要如何處理孩子，最後決議打掉，蔡母得知後認為是女方藉此詐欺，派人違法蒐集女子訊息，隔8日後蔡徐坤總算回應網上一夜情的說法，表示2021年他是單身狀態，和C女士有過交往，雙方的私事也在2021年解決，沒有進一步的糾葛，強調兩人是你情我願，C女士當時是成年，希望大家能尊重當事人和C女士的隱私，對於母親是否違法獲取對方個人訊息，疑似在女方家門安裝監視器一事卻沒有回應。