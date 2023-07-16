富邦悍將15日以5比2擊敗統一獅，中止近期6連敗、對戰7連敗，這也是戴培峰傷癒歸隊後首次先發蹲捕球隊贏球。他坦言，自己有注意到這個狀況，之前沒能幫助球隊十分自責，也曾懷疑過自己，捕手教練劉家豪推薦他看一部電影後他有不少感觸與啟發，希望接下來球隊能夠越來越好。

戴培峰在官辦熱身賽打擊時不慎造成鉤狀骨骨折，經過努力復健在6月歸隊一軍，但重回賽場後卻出現只要是他先發蹲捕的比賽球隊都沒能贏球的狀況，昨天富邦靠著隊長范國宸2分炮鎖住勝果，不只幫球隊止敗，也中止戴培峰先發蹲捕的輸球魔咒。

「當然會知道，注意到時覺得滿自責的。」戴培峰表示，受傷後回到球隊，原本是希望能夠幫助球隊，也給自己很大期待，但希望與結果落差大，「當然也會一直去想是什麼原因沒幫助到球隊，又看到球隊戰績掉下來覺得滿難過的。」

在這段先發蹲捕蹲不贏的時間，戴培峰曾懷疑過自己，也感到十分自責，「是不是在隊友失誤、投手保送時沒有即時安撫他們，很開心在下半季第2場就贏，算是稍微有進步一點。」

富邦從6月8日起，17場比賽中只有2勝1和，吞下14敗，而前面1勝先發捕手是姚冠瑋，「真的會去想是不是我的問題，也有去拜拜，上半季打完後家豪教練叫我去看《嚦咕嚦咕新年財》，其實以前我有看過，但這次看感觸比較不一樣，覺得滿有用的。」