前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會今(16)日下午14時登場，活動喊出「司法改革」、「居住正義」2大訴求。時值酷暑天氣，但許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲。同時民進黨在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」，蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」媒體人謝曜州貼出凱道集會與全代會對照圖，直酸民眾有人中暑昏倒，但反核的卻在吹冷氣。

民進黨總統、立委參選人今(16日)在圓山飯店合體造勢，總統蔡英文、民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁等人，穿著「挺台灣」字樣棒球外套一同大進場。前主席蔡英文並在全代會中授旗給總統參選人賴清德。有記者問到「總統妳會不會熱？」，蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」

但經濟部先前祭出新的限溫令，要求業者用餐時段將冷氣溫度控制在23度上下。凱道集會傳出有民眾中暑昏倒，但反觀蔡英文卻大熱天穿棒球外套，有網友揶揄「圓山飯店冷氣太冷」、「是不是開16度？」、「冷氣冷到要穿外套，好爽！」、「人民在遊行，權貴在飯店吹冷氣，呵！」

謝曜州也在臉書PO出對照圖，直呼「反核的吹冷氣，不反核的曬太陽！」網友怒喊「反核的有種的改在戶外開會，別吹冷氣！」、「笑死，他們還穿厚外套！冷氣應該是開20度！」、「民主冷氣」、「日本核污生魚片，你先直播示範吃幾次，這樣才有說服力」、「下駕雙標黨政府！」