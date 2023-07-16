大陸國家統計局公布各地房地產價格在6月份出現下滑，雖然幅度極小，但卻結束了官方聲稱近5個月來的持穩狀態，這是今年以來中共首次確認此一持續已久並廣為人知的現象。北京不得不承認房地產價格下滑，也顯示支撐中國經濟的這項極重要行業確實面臨嚴峻挑戰。

《美國之音》報導，中國國家統計局週15日公佈6月份70個大中城市的新房價格比5月份下降了0.06%，而5月份的數據則是上漲0.1%。6月2手房的價格也下滑了0.44%。

房地產行業在中國的GDP占比高達1/4，一直被視為支撐經濟增長的支柱性產業。近幾年中國為落實習近平提出「房住不炒」的指示，收緊了對房地產開發商的商業貸款，房地產業高杠杆造成的金融泡沫破裂，債務違約頻生、斷供潮、爛尾樓和此起彼伏的民眾抗議活動，讓整個行業陷入前所未有的危機。

報導指出，雖然去年以來中共監管部門相繼發佈了一系列支持房地產政策，但在失業、收入下降和信心缺乏等多重壓力之下，消費者和遍體鱗傷的開發商們對措施反應冷淡。社群媒體上有關房地產降價拋售的浪潮逐步升高，一些地方的房價甚至出現斷崖式下跌。

疫情結束後，大陸各界原先期待的經濟復蘇並未出現，數據顯示，出口、投資和消費等經濟三駕馬車全部熄火，除了經濟裡孤立狀況惡化，北京期待的內需增長帶動整體經濟的希望亦落空，通貨緊縮的陰影越來越重。

大陸國家統計局報告說， 70個大中城市6月房價環比上漲的數目減少，新房和二手房售價環比上漲的城市數目比5月明顯減少。6月份北上廣深新建商品住宅銷售價格大多由5月的上漲轉為持平或下滑，2線與3線城市的新商品房價出現相同的趨勢，二手房價各則普遍出現下滑現象。

報導表示，房價下滑和出口下降增加了對經濟決策官員的壓力，各界並要求採取更多措施來支持房地產市場並恢復低迷的需求。市場普遍預期，在本月底舉行的中共政治局會議將會推出更多的刺激措施，為下半年的經濟政策定調。

房地產分析師陳曉表示：「大陸房地產市場迫切需要強有力的政策來提振信心，因為小規模的政策已經無法挽救低迷的情緒。」高盛經濟學家在一份研究報告中寫道：「日前官方新聞發佈會上已暗示進一步放鬆房地產政策，預計7月中央政治局會議將強調穩定房地產市場的必要性。」