The North Face Urban Exploration 2023秋冬系列，因應炎熱天氣推出機能性強的服裝。（The North Face提供／朱世凱台北傳真）

疫情解封出遊潮盛行，除了國外旅遊、輕旅或兩天一夜的露營活動也越來越受歡迎，露營人口從2022年起破200萬人，露營活動也發展出許多不同風格的流派與種類。戶外品牌Columbia特別推出專為露營健行打造的一系列裝備，包含服飾、健走鞋、帳篷、睡袋等用品；The North Face則率先宣布Urban Exploration 2023秋冬系列。

在翻山越嶺時，少不了一雙能帶你跋山涉水的好鞋子，Columbia的機能鞋款能夠提供足夠的支撐性與包覆性，儘管走了一整天也不會感到疲累。更重要的是，走在濕滑的地面或溪邊岩石上具有足夠的抓地力來保持平衡與穩定性，提高裝備者在戶外行走時的安全性。

為了讓女性消費者能夠在夏季，也能擁有颯爽兼具俏麗的穿搭風格，品牌為了更貼近女性的每日著用需求，打造FOR HER唯妳系列，包括外套、上衣、連身褲、鞋款等，主打吸濕排汗與布料延展力，並以沙漠元素與春意潑墨作為呈現主軸。

The North Face Urban Exploration 2023秋冬系列以RE：EXPLORATION「重溯都市」為主題，包括寬鬆的男士深藍色拼接材質防風外套，以可拆解的袖子設計實現一衣多穿，輕鬆應對天氣變化與艷陽，率性彰顯機能時尚，搭配同色系多口袋機能短褲，讓探索者們隨時展開都市歷險。山系色調女士防風外套採用TNF經典的切割線條和斜口袋設計，長繫帶拉鍊與能以扣子調節的微寬鬆衣袖相互映襯，內搭同樣簡約俐落的A-Line黑色背心裙，從容展現自由優雅的探索風格。