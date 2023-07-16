中華隊16日在約旦安曼舉行的U16亞青女籃賽季軍戰遭遇紐西蘭，儘管下半場從18分大幅落後，一度追到變成領先3分，可惜最後關頭出現接連失誤，終場63比66無奈敗北，本屆U16亞青女籃賽拿下第4，卻仍取得明年墨西哥舉行的U17世青女籃賽門票。

原本雙方打完首節，中華隊僅以16比18落後，沒想到打到次節還剩6分鐘，徐郁婷投進兩分球，比數形成24比28局面，接下來中華隊投10中0，更出現3失誤，竟讓紐西蘭打出11比0猛攻，上半場結束，中華隊變成24比39落後窘境，第二節更僅進帳8分。

紐西蘭下半場開始就擴大領先到18分，中華隊這波得分荒，直到下半場開打52秒，才靠林宇涵兩罰俱中打破，也帶起一波11比0，轉眼追到只差7分，甚至靠著末節開始打出10比2，中華隊把比數追成48平，更在最後6分25秒取得52比51首度超前，接著更擴大領先到3分。

可惜打到最後關頭，紐西蘭靠著中華隊接連失誤，重新取得3分領先，打到最後27秒，更以64比60領先，潘陳家姍最後9秒及時投進三分球，中華隊刻意犯規把瑞卡送上罰球線兩罰俱中，暫停過後，中華隊只能部署三分球攻勢，最後交給潘陳家姍三分出手沒進，無奈宣告落敗。