出席716凱道遊行！柯文哲轟「國家變最大詐騙集團」 曝居住正義這3招高喊：司法公平、居住正義

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今參與716公平正義救台灣遊行，大力炮打民進黨，直言「現在國家已經變成最大的詐騙集團」。雖柯文哲演說避免和選舉做關聯，但現場支持群眾不斷鼓譟，更有人高喊「台灣選哲」、「柯文哲總統」，儼然變成造勢現場。

柯文哲表示，其實今天不是一個集會遊行抗議的日子，也不是要製造對立，而是一個要促進台灣進步的日子，讓台灣能夠團結、進步，因為大家心中都有一個信念，希望台灣可以更好，有美好的未來可以期待。

柯文哲說，台灣已經經歷三次政黨輪替，可是我們真的有過得比以前更好嗎？房價高、詐騙越來越多，司法越來越不受人民的期待，沒有權力的人民感受也越來越沈重，「今天這麼高的溫度，也比不上我們心中的憤怒」。

柯文哲反問，政府聽到人民的憤怒了嗎？從小就被教說法律之前人人平等，但現在真的是這樣嗎？就是有關係的沒關係，沒關係的有關係，有權有勢的人，可以關說、不會被懲罰，最近很火紅的外役監和假釋也充滿著弊端。

柯文哲說，殺警的犯人可以去外役監，還可以回家、上特殊場所、在社群po文，最重要的是，為什麼我們的法務部不知不覺？這才是奇怪。剛才很多人說他們在睡覺，其實他們沒有在睡覺，他們只是不想聽而已。

柯文哲表示，台灣司法要公平正義，第一個訴求就是杜絕權貴司法、嚴懲不法關說，打擊關說，不管是要修改刑法，還是要另立新法，包括「妨害司法公正罪」或「不當餽贈罪」，我們還是要讓司法能夠維持它的獨立性。

柯文哲說，打破黑箱假釋，要提高重大犯罪假釋門檻，還有外役監遴選應該要公開透明，讓檢察官可以獨立辦案，不受政治干擾。司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，這也是她對當前司法一個很不喜歡的地方，最後我們要打擊詐騙，現在國家已經變成最大的詐騙集團。

提到居住正義，柯文哲強調面對問題是解決問題的第一步，希望民進黨可以誠實面對問題。蓋公宅相當困難，但每次民進黨在公布中央蓋的社會住宅，都說規畫中。

柯文哲說，其實也不用講那麼多，只要內政部次長花敬群很誠實回答兩個問題，第一題，在蔡英文任內，到底開工幾戶？第二題，到底完工幾戶？「其它的，我都不想聽了」。

柯文哲說，這也是為什麼中央的社會住宅一直成績很不理想，面對問題是解決問題的第一步，政府只要很誠實地講，看哪個地方做不好，再改進就好，不要老是拿「規畫中」來騙大家。

柯文哲表示，政府針對囤房稅，睡了七年，終於稍微醒了一下，丟了一個「囤房稅2.0」出來，但是內容是什麼，在立院的同仁也還是不知道。租金補貼也是辦得零零落落，一個有執行力的國家，不應當是這樣。

針對居住正義，柯文哲拋出三點，大力蓋、大力改、大力補，第一步應該要大力蓋社會住宅；第二步是要大力改革稅制；最後是要大力補貼。他強調，政府的核心是執行力，他也要很誠懇拜託蔡英文想一下，七年前給台灣人民的承諾是什麼？

柯文哲說，也希望那些民進黨的朋友反省一下，當年都是這麼支持，「清廉、勤政、愛鄉土」是哪一個政黨的主張？這曾經是民進黨的主張，但今天還會有人把「清廉勤政」跟民進黨畫上等號嗎？

柯文哲最後強調，今天在大太陽底下集合，要繼續堅持強大的公民力量，讓有權勢的人知道，不要背棄人民、不要玩弄司法、不要踐踏正義。