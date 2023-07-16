任何社交關係都是從陌生到熟悉的過程，有些人個性熱情，隨時隨地都能跟人打成一片，不過也有人拘謹冷淡，需要持續相處才能漸漸變得話多。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座性情冷漠，認為感情需要培養，一旦失去聯繫就容易和對方疏遠。

▍水瓶座

水瓶座個性冷漠、自我意識強烈，經不起別人的冷淡，即便過去彼此之間的感情再好，一旦對方不主動聯繫，水瓶也不會踏出第一步，等到對方想聯繫的時候，關係已經漸行漸遠，要想再找回往日情誼，勢必得要下一番功夫才行。

▍牡羊座

牡羊座對外總是一副活力充沛的熱情模樣，但其實這只是他們的保護色，一旦不聯繫，關係就會漸漸疏遠，尤其是當牡羊發現，別人不把他們的熱情和真心當一回事，他們也會識趣地不再打擾，甚至無視對方的存在，因為牡羊認為，人應該要向前看，不必拘泥於過去的情誼不放，畢竟未來才是最重要的。

▍巨蟹座

巨蟹座看似溫和，其實內心相當冷漠，不會主動討好別人，因此一旦不聯繫就容易變成陌生人，因為他們認為，感情從來不是光靠一個人努力就行，需要彼此花心思才能維繫，既然對方無心經營，自己也不必白費力氣。