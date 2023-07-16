許多人常會藉由不吃早餐來達到減重效果，這麼做真的有效嗎？對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述一篇發表在《Nature》自然雜誌科學期刊上的研究佐證，指出吃對早餐，比不吃早餐還能穩定血糖，關鍵就在高蛋白飲食。他並分享，在時間不夠的情況下，超商450cc無糖高纖豆漿也是很好的選擇，能攝取15克蛋白質和9克膳食纖維，鼓勵用高蛋白早餐開啟美好一天。

蕭捷健在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文表示，有些人為了減重而跳過早餐，只吃午餐和晚餐，但根據美國密蘇里大學發表在《Nature》自然雜誌科學期刊上的研究顯示，跳過早餐並不能帶來減重效果。

蕭捷健進一步說明，該項研究選取28名年齡約20歲、體重超標的青少年，其都有不吃早餐的共同點。接著，研究團隊將受試者分成2組進行實驗，分別是高蛋白低碳水組，早餐包含雞蛋和瘦肉，總共攝取35克蛋白質；低蛋白高碳水組，早餐包含牛奶、穀類和麥片，總共攝取13克蛋白質。

蕭捷健指出，經過12周實驗，研究結果顯示，不吃早餐的青少年，開始吃高蛋白低碳水早餐後，平均血糖降了5.6 ng／dl；不吃早餐的青少年，開始吃低蛋白早餐後，平均血糖降低了0.5 ng／dl。前者差異顯然高於後者。

除此，蕭捷健還提到，美國臨床營養學雜誌也進行類似實驗，針對不吃早餐、吃高碳水低蛋白早餐、吃高蛋白低碳水早餐等3組人進行比較。研究結果顯示，在不限制飲食情況下，吃高蛋白早餐的人飢餓素最低，飽足感酵素最高，一整天攝取的卡路里最少，且最不容易感到飢餓。

不僅如此，蕭捷健表示，該研究顯示，不吃早餐會導致早上學習力和記憶力較差，下午更容易頭暈和想睡覺。而開始吃高蛋白早餐後，早上上課精神也變好，一整天血糖也更穩定且較低，重點是不容易餓和嘴饞，不算熱量也能降低卡路里攝取。

蕭捷健認為，挑選高蛋白早餐很重要，即便外食也能聰明吃。若真的時間不夠，他建議超商450cc無糖高纖豆漿是很好的選擇，能輕鬆攝取15克蛋白質和9克膳食纖維，且不含任何膽固醇；富含異黃酮有助減緩老化、抗發炎及提升記憶力；富含鈣、鎂和維生素E，有助骨骼和皮膚保養。他推薦可添入濃縮咖啡成豆漿拿鐵，更有一番風味。