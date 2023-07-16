尼加拉瓜已向中美洲議會（Parlacen）提案，撤銷台灣的永久觀察員地位，轉而讓中國大陸取代，預計8月表決通過。外交部今天呼籲中美洲議會各國議員發揮道德勇氣，堅持該組織致力增進區域統合發展及人民福祉的理念，抗拒中國粗暴干預中美洲區域事務及破壞中美洲議會團結的企圖。

中美洲議會的成員國目前僅剩瓜地馬拉仍承認台灣，其他包括薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等5國，都已先後與台灣斷交。目前尼加拉瓜的提案已轉交中美洲議會的外交關係委員會進行審議，預計8月份將由中美洲議會表決。

外交部副發言人蕭光偉指出，尼加拉瓜奧德嘉政權專制獨裁且迫害人權，遭到世界民主國家制裁；而尼國為獲取外援而甘為中國馬前卒，於去（2022）年4月由時任中美洲議會議長的尼國籍奧德加在未經議會討論或決議的情況下，即擅自透過議會官方社群媒體平台發布「一中原則」謬論，引發輿論撻伐及各國友我議員公開反對，致使當月全會流會。

他說，尼國如今再次扈從中國，擬再次提出「排我納中」案，無疑是有意藉此討好中國，以獲取經濟援助與政治支持，解決其國內民生困境，對抗民主主流價值。

外交部鄭重呼籲，奧德嘉政權與其一昧討好中國，不如及早恢復尼國民主憲政體制，爭取國際社會的支持。針對中國透過尼國等議員無理操弄「排我納中」議案，我國政府重申，中華民國（台灣）是主權獨立的民主國家，與中國共產黨極權統治下的中國互不隸屬，中華人民共和國從沒有一天統治過台灣，也唯有民選的台灣政府才有資格在國際間代表2300萬的台灣人民。

蕭光偉痛批，中共政權經常在國際組織操弄其虛構的「一個中國原則」，缺乏對國際組織機制的尊重，其蠻橫行逕令人不齒。我國於1999年成為中美洲議會的區域外永久觀察員，長年協助該議會及各會員國執行各項有利民生福祉的合作計畫，成果有目共睹。

他強調，我國的主權不容貶抑，對中美洲區域發展的長期貢獻也不容抹煞，呼籲中美洲議會各國議員發揮道德勇氣，堅持該組織致力增進區域統合發展及人民福祉的理念，抗拒中國粗暴干預中美洲區域事務及破壞中美洲議會團結的企圖。