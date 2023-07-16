持槍挾持同居女友和警對峙12小時 男終棄械投降

39歲陳姓男子懷疑同居女友另結新歡，一怒之下1周前搬離同居處，豈料16日凌晨5點持槍返回同居處，女子母親獲悉立刻報警，桃警獲報前往勸說，保安警力也出動戒護，經陳母和陳兄不斷苦勸，下午2點先釋放2人質、傍晚5點多終讓陳男棄械投降，結束長達12小時的對峙。

39歲陳姓男子和姜姓前女友育有1名已就讀高中的兒子和一名幼兒，陳男過去曾因違反槍砲彈藥管制條例入監服刑，3、4年前出獄，近日假釋期滿，他懷疑同居女友另結新歡，雙方爆發激烈爭吵，男子一怒之下1周前搬離位於桃園區的愛巢。豈料陳男16日清晨5點多持槍返回同居租屋處，姜女的母親得知立刻打電話報案，擔憂姜女和襁褓中的幼兒有生命危險。

39歲陳姓男子持槍挾持前女友，和警對峙長達12小時，16日傍晚5點多終棄械投降送辦。(蔡依珍攝)

39歲陳姓男子持槍挾持前女友，和警對峙長達12小時，16日傍晚5點多終棄械投降送辦。(蔡依珍攝)

陳姓男子持槍挾持姜姓同居女友和警對峙12小時，在警方和家人苦勸下終棄械投降。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓男子持槍挾持姜姓同居女友和警對峙12小時，在警方和家人苦勸下終棄械投降。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警獲報不敢大意，分局長洪志朋親自坐鎮指揮，除找來10名保安警察大隊特殊警力支援戒護，疏散同樓層住戶，並在其他樓層戒備，並做好隨時攻堅的準備，也不斷苦口婆心勸說，陳母和陳兄獲悉也趕抵現場曉以大義，9小時後，陳男先將姜女和幼童釋放，並交出幾顆子彈，2人並無大礙。

警方和家屬持續苦勸，陳男終卸下心防，於傍晚5點多棄械投降，結束長達12小時對峙，警方在未動用一槍一彈下，解除危機。