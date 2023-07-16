雲林縣16日新增8例本土登革熱確診病例，均居住在古坑鄉，為本月12、13、14日通報的疑似個案，經社區快篩站篩檢及醫院通報確診，目前經疾管署檢驗確診已累計41例，分別在古坑鄉東和村6例，高林村1例、荷苞村25例、古坑村1例、水碓村2例；斗六市鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例；台西鄉海口村1例。

縣衛生局表示，清除所有積水容器是預防登革熱最有效的辦法，這項工作不能單靠政府，必須大家一起參與，才能短時間內達成目的。改變個人行為，避免棄置各種容器，才能一勞永逸將孳生源清除。

衛生局說，最近午後常下雨，提醒民眾雨後應加強戶內外環境巡檢，避免積水產生病媒蚊。縣府巡查人員將加強稽查，一旦查獲積水孳生孑孓，將裁罰1200元至6000元罰鍰。

衛生局提醒，民眾若出現疑似登革熱症狀，應盡快就醫並告知相關活動旅遊史。另也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案，可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。