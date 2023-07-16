結婚除了兩位當事人的磨合以外，雙方家人相處也是很重要的一大問題。一位和男友在桃園同居的準人妻表示，自從3月被求婚後，她3度陪男友回高雄老家見準公婆，不過準公公卻多次當面提出歧視女性言論，包括「女人就應該騎摩托車！」、「女子無才便是德」、「女生就是結了婚，好好相夫教子」等，讓她從此不想籌備婚禮甚至是登記結婚。許多網友更發現，期間男友似乎完全沒有為她說話，紛紛勸她最好快逃以免後悔一生。

原PO在Dcard發文指出，第一次見面時，她開車載男友家去餐廳，公公開頭就說「某小姐，妳為什麼要開車？女人就應該騎摩托車！」，之後一副很熟高雄的路、拒絕用導航一路指揮，結果多繞10分鐘讓他們找不到餐廳，用餐時逼原PO吃難吃的菜、把肉留給自己或兒子，得知她的工作後還嗆「所以妳就是個做文書的，我還以為有多厲害！」

第二次原PO到男友家拜訪，準公公對她高學歷有意見，「妳讀到碩士會嚇跑男生，女子無才便是德，妳念那麼多沒有用，正常男人也不敢娶你」，晚上到餐廳用餐又提一次，讓她委屈到想哭，男友卻沒什麼反應，想到當初準備碩士口試時，男友延畢1年半連論文題目都搞不定，靠她手把手教學才順利畢業，更感到不爽。

第三次原PO和準公公見面，直接被指責當主管、工作一板一眼，「女生不用做那種職位，女生就是結了婚，好好相夫教子」，之後一家人去吃海底撈，準公公又瞧不起問她吃過嗎，直到原PO透露第一次在上海吃、以前固定跟爸媽去上海和蘇州後，公公才終於閉嘴。

原PO感嘆，如今她完全不想籌備婚禮甚至登記結婚，一是沒本事沒錢又有高自尊心的準公公很嘴砲、準小叔啃老不工作，二是準公公對婚禮意見很多，三是她完全不想跟這種人當親戚，所以相當苦惱如何處理。

對此，許多網友紛紛建議「看起來連男方都沒出來講話，不要結婚，快逃，會後悔一輩子」、「感覺妳男友跟他爸都很廢，沒幫妳講話就算了也沒制止他爸說那些話嗎？」、「這3次男友完全沒表示，第4點，連男友都放棄吧」。