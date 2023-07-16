外傳民眾黨主席柯文哲有意勸退執意想在基隆參選立委的前祕書長謝立功，謝立功16日受訪時表示，若民眾黨不提名參選基隆市立委，民眾就無從選擇，也無從談藍白合，而是充滿權謀的合作，只會破局。

本報披露2周前民眾黨主席柯文哲與謝立功及黨內高層會面，勸退打算在基隆市參選立委的前祕書長謝立功。謝立功16日出席716凱道遊行，接受電訪時表示，不清楚到底是哪些民眾黨的黨內人士在放話。他認為，要協商，就是必須要當面坐下來討論事情。

16日上午基隆市長謝國樑表示，希望民眾黨與國民黨只要推一組人選，會更有機會在基隆市立委選舉中勝出。若是各推自己的人選，可能會導致民進黨從中漁利，甚至導致民進黨在立院的席次過半，對民眾黨來說，反而更加不利。

對此，謝立功指出，談藍白合就要知道，藍白合不是「喬利益」，而是要尊重民眾的選擇、尊重民意。若立委參選人要藍白共推，就應該等到民眾黨也提名，再來討論如何共推。他說：「一桌『藍白合』的菜，獨缺『白飯』，行嗎？」

謝立功認為，若民眾黨不在基隆參選，則基隆市民就無從選擇；既然無從選擇，就不能說是「由下而上的新型態藍白合」，而是充滿權謀的合作，只會破局。

對於未來，謝立功表示，他會依計畫一步步走，走順天應民之路。不過在此同時，他也想問一句：「國民黨日前才針對性地通過柯文哲條款、亦禁止站台，如此急忙切割、藍白怎麼合？」