前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會今(16日)登場，訴求司法改革、居住正義。館長發言時唸出總統蔡英文2016選前之夜講稿內容，包括「人民的聲音不管怎麼大聲，到凱道就停住了」、「總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音」，引起台下熱烈迴響。

「這我完全沒有抄襲，都是妳自己講的！」館長唸出蔡英文2016選前之夜講稿：現在我們站在凱達格蘭大道上，在我的身後，就是總統府，過去八年，在這個廣場發生很多的事情。野草莓運動的時候，很多年輕人在這邊主張集會遊行的權利，太陽花運動的時候，我們有50萬人在這裡，捍衛民主，反對黑箱。「但是人民的聲音不管怎麼大聲，到凱道就停住了！（台下大喊）」

館長引述蔡英文所說：我身後的總統府，距離人民只有幾百公尺，「不過總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音！（台下大喊）」政府無能，政府無心，政府無感！政府對人民的痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍的感受，「大家說，是不是？」

館長自己說：當年民進黨沒有權、沒有錢的時候，他們跟各位一樣站在這裡，曬著太陽。他們為人民爭取了什麼？自由？經濟？法治？居住正義？他們講的，不過就是我們今天講的東西？但是他們今天拿到政權了，我們在這裡曬太陽，他們呢？他們吹著冷氣！

「今天只有一個政黨，從頭到尾不敢來！」館長直呼，「大家跟我唸一次：民進黨！下台！」

台大正妹懶惰熊在臉書發文說，「會被館長笑死！直接拿蔡選前之夜的演講稿，最後10分鐘拿出來唸...太狠了！」她也有感而發表示，政治不管什麼體系，只要政客掌握了權力，久而久之，就會變成獨裁的形式，這是人性本能，如果人民不關注腐爛的民生議題，那民主不就只是另外一種以民主之名的形式，來形成另類的獨裁罷了。