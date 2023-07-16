凱道「公平正義大遊行」 侯友宜、柯文哲拚場 獨缺賴清德

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今參與716公平正義救台灣遊行，柯文哲最後誠懇拜託蔡英文想一下，「7年前你給台灣人民的承諾是什麼？」也希望民進黨的朋友反省一下，當年大家都是這麼支持「清廉、勤政、愛鄉土」，這曾經是民進黨的主張，今天還會有人把「清廉勤政」跟民進黨劃上等號嗎？群眾大喊「沒有」，柯文哲希望民進黨不要在自己的國家內再製造分裂和仇恨，「不要背棄人民、不要玩弄司法、不要踐踏正義，我們的訴求是司法要公平、居住要正義！」

今日不是集會遊行抗議的日子，不是要製造對立，而是要促進台灣進步的日子，可以團結合作進步。各位朋友看看旁邊的人，很可能根本不認識對方，就算認識，也可能有不同生活背景，有不同政黨支持，但是為什麼在這麼熱的天氣大家集結在這裡？就是因為大家心中有一個信念，希望台灣可以更好、有公平正義，有美好的未來。

柯文哲表示，台灣已經經歷3次政黨輪替，可是有過得比以前更好嗎？房價越來越高、詐騙越來越多，司法越來越不受人民信賴，且貧富懸殊越來越大，沒權力人民感受壓迫越來越沈重。今天這麼熱，大家在凱道集合，再高的溫度也比不上心中的憤怒，再多的汗水也無法模糊追求正義的決心。「人民的憤怒，政府聽到了嗎？」台下大喊「沒有」，柯文哲下一句說「其實有啦！不然他們不會在這2個個禮拜推囤房稅2.0」！頓時台下民眾發出笑聲。

柯文哲說，今日如果不是大家站出來，她根本不會理你們，囤房稅2.0何時可以通過、內容是什麼，也不知道。我們要的難道只是囤房稅2.0嗎？當然不是。

柯文哲首先談司法正義，從小被教導「法律之前人人平等，但當今台灣社會，真的法律之前人人平等嗎？」群眾高喊「沒有！」柯文哲接著說，有關係就沒關係，沒關係才有關係，有權有勢的人可以關說，不會被懲罰，外役監假釋充滿弊端，殺警犯人可以去外役監、可以回家、上特殊場所、在社群網站上PO文，為何法務部不知不覺？這才是奇怪！

民眾大喊「法務部在睡覺」，柯文哲說，「他們其實不是在睡覺，只是不想要聽！」柯直言，台灣司法要公平正義，第一個訴求是杜絕權貴司法，嚴懲不法關說、拒絕黑箱。柯坦言自己不是司法改革專家，只是簡短請教過黃國昌。

柯文哲認為，打擊關說不僅要修改刑法或另訂新法，司法還是應維持其獨立性，要打破黑箱假釋，提高重大犯罪假釋門檻，外役監遴選公開透明，讓檢察官獨立辦案，不受政治干擾。

柯文哲強調，司法是最後防線，不可以變成政治工具，這也是他對司法不喜歡的地方。但「現在國家變最大詐騙集團。」

對於居住正義，柯文哲希望民進黨誠實面對問題，他自己蓋過公宅，知道相當困難，他當年承諾要8年5萬戶，最後只能蓋到8年2萬戶。但每次民進黨公布中央蓋社會住宅，只要花敬群誠實回答2問題，第1題，蔡英文任內，到底開工幾戶？第2題，到底完工幾戶？「其他我都不想聽！」不要老是用「規劃中」騙大家。

最後談囤房稅議題，柯文哲酸民進黨睡了7年終於醒了一下，丟出「囤房稅2.0」，但到底內容為何，連民眾黨立法院同仁都不知道，且租金補貼也是辦得「零零落落」，聽說有人打電話到營建署詢問，結果營建署要對方去問崔媽媽基金會，「一個有執行力的國家不應該是這樣。」

柯文哲認為，如果年輕人買不起房，最起碼要讓人租得起，且且有生活品質。他拋出3點居住正義，就是「大力蓋、大力改，以及大力補貼」，自己實際認真蓋過社宅，深知這不容易，但不可能一天改變國家，更不能期待什麼事都不做就讓國家改變。

柯文哲強調，「社會住宅一定要咬緊牙關、堅定往前進，也許幾年之後社會住宅可達總戶數5％，才能對房價產生抑制作用。若每次都用「規劃中」來躲避問題，台灣永遠都不會進步，所以第一步應是大力蓋社會住宅，第二步則是大力改革稅制。

柯文哲指出，其實本來就應該「房屋數越多、稅要提高」，但他誠實說，因為房屋稅、地價稅是地方政府主要來源，這也是為什麼建商對地方政府有很強的影響力，所以不管叫空屋稅、多屋稅、囤房稅，其實還是要中央有一個統一標準，「因為單單地方政府要去應付建商，不容易，所以這還是要中央統一的態度。」應該要大力改革稅制，房屋越多、稅率要提高，「不然就拿出來包租代管，或是作為公益出租之用。」

柯文哲說，最後要大力補貼，租金補貼是要補貼房客，不是要補貼房東，最重要的是讓台灣的出租市場能夠透明化，今天包租代管、租金補貼做得不太成功，一個很大的理由，是台灣租屋市場不公開透明。

柯文哲感性表示，「年輕人不怕辛苦，但是最怕沒有希望」，「誠懇拜託蔡英文想一下，7年前，你給台灣人民的承諾是什麼？」也希望自己的民進黨的朋友反省一下，當年大家都是這麼支持「清廉、勤政、愛鄉土」是哪一個政黨的主張？這曾經是民進黨的主張，今天還會有人把「清廉勤政」跟民進黨劃上等號嗎？群眾大喊「沒有」，希望民進黨不要在自己的國家內再製造分裂和仇恨。

最後，柯文哲強調，「讓我們牢牢記住，我們今天在大太陽底下集合，我們要繼續堅持強大的公民力量，讓有權勢的人知道，不要背棄人民、不要玩弄司法、不要踐踏正義，我們的訴求是司法要公平、居住要正義！」