曹佑寧於王淨今年2月時雙雙認愛，高顏值情侶檔備受外界祝福，而自官宣後兩人也不藏了，多次在社群上曬出「對方視角照」隔空放閃，但未有同框示愛的舉動，讓網友紛紛敲碗期待同框合照。而兩人近期飛往義大利旅遊，首度在社群上曝光合體照，甜蜜畫面讓人看了忍不住驚呼：「這篇文章是一片空白。」

王淨與曹佑寧近期飛往義大利旅遊，而平時喜愛在社群上分享生活動態的兩人，也不約而同的在其上更新旅遊心聲。對此，王淨表示：「又要告別一個城市了，這個旅程又短又漫長，好複雜的心情。」同時一併附上旅途中的照片，並首度曝光與曹佑寧的同框合照，讓演員李沐看了忍不住留言：「這裡有一片空白，你來看看是不是空白的。」

而曹佑寧也在社群上同步更新旅遊感想，並曬出多張「男友、女友視角」下的照片。其中，一張配文寫下：「？萬歲！」的照片中，曹佑寧旁邊的王淨做出雙手向上的動作，且或似因興奮而失焦模糊，讓人看了不免會心一笑。另外，曹佑寧也在貼文中甜喊：「小朋友」，隔空示愛的舉動讓網友看了粉紅泡泡滿滿。

相關貼文PO出後，讓網友們看了不免被閃瞎了雙眼，嗨喊「文章一片白」外，更留言表示：「淨然出鏡了﹗寧們真的不要太甜了」、「女友視角永遠殺到我」、「寧淨之旅」、「曹同學今天出鏡率很高」、「閃的好喜翻。」