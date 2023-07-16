台灣人氣YouTuber「蒟蒻講幹話」時常針對時事發表看法，在YouTuber有68萬粉絲追蹤，近日有網友發現他的社群有一則發文，發文者自稱是蒟蒻的太太「蒟嫂」，透露許多觀眾關心蒟蒻很久沒拍片是不是生病了，沒想到蒟嫂直接回應「只是死掉而已」，令大批網友感到驚訝，但記者詢問後蒟嫂又改口表示過一陣子蒟弱會拍影片和大家說明，生死存疑讓外界霧裡看花。
YouTuber「蒟蒻講幹話」4天前在社群發文，開頭就表示自己不是蒟蒻本人，而是蒟蒻太太「蒟嫂」，提到頻道有陣子沒有更新影片，網友寫信關心，甚至猜測蒟蒻是否生病才延誤拍片，蒟嫂直言：「我先生他其實只是死掉而已，所以請各位不用擔心，等他復活之後，會再拍一支影片跟大家說明的，謝謝」，突兀的言詞令外界無法辨別究竟是開玩笑還是認真的，蒟蒻太太15日再發社群貼文，透露完成火化的具體時間，今日發文更提到火化時的細節，有一位戴著眼鏡的男人盯著看。
據《三立新聞網》報導，蒟嫂簡潔回應：「過一陣子蒟蒻老師會拍一支影片向大家說明。」據《NOWnews今日新聞》報導蒟嫂回應「（人）目前還在」，有人推測蒟弱應該是生病，但這段時間一直有在錄音，好讓頻道能繼續更新，而有人認為可能是開玩笑或是惡作劇，PTT網友貼出疑似蒟蒻親戚留言，親戚表示有打電話蒟蒻沒有死，而真相只能等頻道更新影片後知曉。
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