路透社報導，美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）解除了對阿拉斯加南部沿海及阿拉斯加半島沿岸的海嘯警報。
美國地質調查所（U.S. Geological Survey, USGS）將地震規模從7.4下修至7.2，並將震源深度由9.3公里修正為32.6公里。
儘管一些推特（Twitter）帳戶發布了關於海嘯警報聲和感受到強烈晃動的影片，目前尚未收到關於損害或傷亡的通報。
美國地質調查所通報阿拉斯加半島近海於格林威治標準時間今晨發生規模7.4地震，隨後下修為7.2。美國海嘯警報系統向鄰近地區發布海嘯警報，在不久後解除。
路透社報導，美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）解除了對阿拉斯加南部沿海及阿拉斯加半島沿岸的海嘯警報。
美國地質調查所（U.S. Geological Survey, USGS）將地震規模從7.4下修至7.2，並將震源深度由9.3公里修正為32.6公里。
儘管一些推特（Twitter）帳戶發布了關於海嘯警報聲和感受到強烈晃動的影片，目前尚未收到關於損害或傷亡的通報。
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