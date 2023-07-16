路透社報導，美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）解除了對阿拉斯加南部沿海及阿拉斯加半島沿岸的海嘯警報。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey, USGS）將地震規模從7.4下修至7.2，並將震源深度由9.3公里修正為32.6公里。

儘管一些推特（Twitter）帳戶發布了關於海嘯警報聲和感受到強烈晃動的影片，目前尚未收到關於損害或傷亡的通報。