國軍一再宣導防制酒駕嚴重後果，但酒駕事件仍未間斷。澎防部一名少校連長於14日休假期間駕車外出飲酒，雖然搭車回到家中休息，但隔日上午仍在嚴重宿醉狀態下前去停車處駕車回家，行經馬公石泉美而美二號道路口處，竟然在停等紅綠燈時昏睡路中，遭警方攔查後測得酒測值0.79毫克，警方依涉違反公共危險罪嫌移送偵辦。澎防部聞訊後，將召開人評會議處，這名少校恐將遭到部隊汰除命運。

據了解，該名少校連長才於7月1日晉任少校，14日於休假期間外出喝酒，凌晨坐計程車返家，昨（15）日上午11時許，前往車輛停放位置駕車離開，行經馬公市204號道石泉美而美二號道路口處，疑似精神不濟昏睡路中，遭到文澳派出所臨檢攔查，測得酒測值0.79毫克，警方依涉違反公共危險罪嫌送辦，澎防部得知後震怒，將召開人評會進行議處。

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