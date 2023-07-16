迪士尼近年積極將動畫改編成真人版電影，最近《白雪公主》(Snow White)如火如荼地拍攝，網路傳出片場照片，可見7名小矮人中，無論是身高、膚色、性別皆走多元的路線，與原著形象大不相同，被外媒評為「白雪公主與政治正確的夥伴」，對此，迪士尼官方親上火線解釋「照片經過合成」，後來卻改口照片是片場所攝，讓人摸不著頭緒。

迪士尼曾被罹患侏儒症的男星彼得丁克萊傑公開指責：「到了21世紀還在拍7矮人」，迪士尼則回應為了避免加深刻板印象，以「神奇生物」取代小矮人，最近劇組在英國貝德福德郡拍攝，外媒《每日郵報》刊出片場照，可見一群人在草地之中走動，卻只有1名小矮人，其餘6名均為一般成年人的體型，還出現2名黑人以及女性角色，至於白雪公主仍穿著招牌黃白條紋連身裙、招牌紅斗篷，男主角則穿著一身藍色休閒服飾，不像王子的造型。

The new #SnowWhite movie is looking pretty slick! pic.twitter.com/WtAJyKUj4p — Vladimir Botski (@VBotski) July 14, 2023

《每日郵報》進一步透露，真人版《白雪公主》的人物設定大改，白雪公主將憑藉自身智慧拯救身旁所有人，特別是不依靠任何男性。事實上，迪士尼宣布由膚色偏黃的拉丁裔女演員瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)飾演白雪公主，男主角則為百老匯舞台劇出身的安德魯伯納普(Andrew Burnap)，外界傳出並非飾演王子或者獵人時，便引發熱議，連帶小矮人的設定成為外界焦點。對此，迪士尼方先表示照片是假的，後來卻改口照片取自片場，只是並非由官方所發出，並未透露更多細節。

迪士尼目前已將《美女與野獸》、《阿拉丁》、《小飛象》等動畫改編成真人版電影，籌備多年的真人版《白雪公主》電影也在2022年投入拍攝，找來《戀夏500日》、《蜘蛛人：驚奇再起》的馬克偉柏(Marc Webb)執導，預計明年3月在美國上映。