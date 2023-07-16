跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長級會議15、16日於紐西蘭召開，會中完成簽署英國入會的議定書，但台灣與大陸等新入會案的審查方式，會中並未獲得共識。我駐紐西蘭代表歐江安今天表示，台灣已做好準備，籲請會員國儘速達成共識，讓準備最佳者順利入會。

目前已遞交申請加入的國家，包括台灣、中國大陸、哥斯大黎加、烏拉圭、厄瓜多和烏克蘭等，台灣與中國大陸都在2021年9月向CPTPP提交加入申請，且都積極表態參與的意願，外傳因兩岸同時申請，成員國有一部分主張應按照申請先後進行審查，另一部分主張，應優先審理加入條件較佳的台灣申請案。

外交人士指出，今天CPTPP部長級會議，只有完成簽署英國入會的議定書，另有談及數位經濟、e-commerce等議題，惟有關新會員入會審查方式，會中雖有討論，但是並未獲得共識。

CPTPP部長聯合聲明對於有6個經濟體申請加入表示歡迎，惟強調只有符合CPTPP高標準者才能入會。入會審查將持續保持機動、活化、公平、有效、高品質。

外交人士表示，目前會員國處於搜集資訊的階段，將針對申請方是否達成CPTPP高標準、過去貿易承諾履行情形進行檢視。惟也重申，所搜集的資訊不等同申請方已經獲准、決定結果或表示開啟入會進程。

對於本次CPTPP部長級會議中未能就審查新會員入會機制達成共識，歐江安表示，台灣已做好準備，且完全符合高標準，我方籲請CTPPP會員國能儘速就建立公平審查新會員入會的方式達成共識，讓準備最佳者順利入會。我方深信，無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗，成為下一個加入CPTPP的成員。