大陸演員宋洋帶著電影作品《不止不休》來台參加兩岸影展，他過去演出不少仙俠劇，如《少年楊家將》、《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》等，而他自己覺得最困難的代表作則是電影《暴裂無聲》，拍攝過程還受了一次大傷，左眼眼眉縫了10幾針、鼻子也撞斷了，變成「一半鷹勾鼻」。

宋洋當時是演出一場滾下山坡的戲碼，不小心被道具敲到頭，摔倒站起來1、2分鐘，眉間就開始噴血、鮮血四濺，「導演來看我，我摀著臉，就看到我的血從我指縫間噴出來，嚇到以為我眼睛受傷了。」然後他只休了6天，中間有3天臉都是腫的，消腫完便直接上工。

宋洋幾年前有到高雄拍攝《深夜食堂》，因為待的時間長，他也算是有深度旅遊，讚高雄超棒，去了旗津3次，每次都騎1小時的電動車，而且高雄美食多，基本上每天都在吃。另有兩件事讓他印象深刻，一是他經過高雄某間影城，覺得影迷很像影展粉絲，看到一堆年輕影迷坐在地上聊天；二是大讚7-11有文化，「高雄的7-11有休息區，晚上我們玩完夜店，就去7-11吃消夜。」