「公平正義救台灣」集會，今（16日）下午2時於總統府前凱達格蘭大道登場，經常到各種造勢場合算椅子估算人數的網紅「四叉貓」劉宇也前往現場，他推估人數最高峰時約1.5萬～2萬人。有網友則表示，比較意外的是，居然連景福門都沒包起來。

四叉貓16日在臉書貼文表示，這次集會遊覽車極少，大部分參加者都是搭捷運去。最後警察把四線道管制了兩線道，但其實有一線道幾乎沒人。因此按照人潮蔓延的面積計算，人數最高峰約1.5萬～2萬人，有超過凱道斑馬線，但沒有圍住景福門。而且因為天氣很熱，下午3點半就有人陸續離開了。

網友紛紛表示，「說好的十萬青年十萬軍勒？」、「剛剛捷運上看到一堆，我真的嚇瘋」、「其實年輕人還是很有熱情的只是…」、「椅子精算師辛苦了」、「很少遊覽車就代表進步了」、「聽說男的比女的多很多」。

還有網友說，「我比較意外，居然連景福門都沒包起來，雖然一堆人躲在旁邊綠蔭，但3位總統參選人+昌館居然叫不出3萬人，失望。害我四處打預防針說一定包圍景福門」、「 今天也以為最少會包住景福門耶」。