已拿下明年巴黎帕運參賽資格的桌球選手陳柏諺，仍希望在2023新北市國際帕拉桌球公開賽爭取佳績增添信心。（中華帕拉林匹克總會提供）

2023新北市國際帕拉桌球公開賽16日在新北市板樹體育館熱鬧開打，吸引包括地主台灣在內共16個國家、160餘位選手參賽，由於本賽事屬於明年巴黎帕運積分賽，參賽選手全力爭取積分，希望能盡快鎖定明年巴黎帕運門票。

大會賽程安排上從各級單打開始，每位選手先進行分組循環賽，再爭取晉級門票，台灣好手程銘志今天（16日）接連以直落三擊敗荷蘭與日本好手，以分組第1確定晉級明天（17日）的淘汰賽，他表示狀況跟預期的差不多，有順利達到目標，但也強調順利晉級後不能鬆懈，包括印尼、韓國與法國選手實力都不容小覷。

已經確定拿下明年巴黎帕運參賽資格的陳柏諺，今天也順利擊退日本、香港與澳門選手，以分組第1晉級淘汰賽，他指出，雖然面對的都是過去沒交手過的陌生對手，但整體發揮還不錯，狀況比自己預期的好。

2023新北市國際帕拉桌球公開賽參賽選手實力堅強，包括東京帕運金牌得主韓國周英大，以及澳洲選手楊倩、馬麟、雷麗娜，還有帕運銀牌得主丹麥選手羅森邁爾（Peter Rosenmeier）等帕運獎牌名將，地主則由東京帕運銅牌得主田曉雯與里約帕運銀牌得主程銘志領軍迎戰。

賽事獲得教育部體育署與新北市政府大力支持，還有新北市綠色能源產業聯盟、愛爾麗集團、億光電子與億光文化基金會民間單位積極相挺，皆是企業社會責任的最佳典範；文化大學則在校長王子奇大力推動下，派出體育學院與外語學院近百位志工，幫助比賽順利進行。