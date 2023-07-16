韓國總統尹錫悅突然訪問烏克蘭，以行動支持該國對抗俄羅斯，並且擴大對烏克蘭的支持，將提供1.5億美元(46億新台幣)的非軍事支援，包括醫療、民生物資等等。

半島電視台(Aljazeera)報導，韓國總統府辦公室表示，尹錫悅先前往立陶宛首都維爾紐斯參加北約峰會，之後與妻子金建希一起前往烏克蘭，這場突然增加的行程，也是俄烏戰爭爆發後，韓國總統首次造訪烏克蘭。

抵達基輔後，尹錫悅與澤倫斯基立即會面並且一起舉行記者會，澤倫斯基感謝韓國「對烏克蘭主權和領土完整的堅定支持，感謝他們提供大量政治、安全、經濟和人道援助。」

澤倫斯基說：「今天是大韓民國總統首次訪問烏克蘭，我們都同意，任何人都有權利過上正常和安全生活，感謝友好國家的大力支持。」

尹錫悅表示，將會再增加韓國對烏克蘭非武器軍事援助的規模，並補充說人道援助將從去年的1億美元(約30億新台幣)，增加到 2023 年的1.5億美元(46億新台幣)。

他還表示，澤倫斯基同意在戰爭結束後，韓國可以參與烏克蘭戰後重建工作。此外，韓國還將設立以伊、澤倫斯基共同命名的獎學金，以擴大對韓國烏克蘭學生的支持。

尹錫悅參觀了基輔附近的布查和伊爾平小鎮，並向此處的戰爭死難紀念碑獻花。這兩個地方成了俄羅斯軍隊暴行的見證地，當俄軍離開後，人們發現了萬人坑和大量的平民遺體。

尹錫悅說：「烏克蘭現在的情況，讓我想起了韓國的過去，同樣是遭遇戰爭，然後重生。當年的國際援助對韓國非常重要，使得韓國能夠奇蹟般地戰勝北朝鮮，並最終崛起，成為世界主要經濟體之一。」

韓國如今是美國的戰略盟友國，也在最近幾年是新興武器出口國，因此韓國是否應該提供烏克蘭武器？但尹錫悅仍然明確拒絕，他堅持韓國提供人道主義和財政援助，其原因可能是擔心俄羅斯以及北朝鮮的軍事壓力。

今年5月，澤倫斯基與尹錫悅首次會面時，曾希望韓國提供武器，當時美國媒體的報導稱，「韓國國防部表示，正在討論向美國出口韓製彈藥。」

然而不久後，韓國政府否認了此篇報導，表示「不向基輔提供致命武器的立場沒有改變。」