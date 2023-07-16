跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）成員國本周日召開會議，討論中國與台灣的加入申請。外媒指出，CPTPP協定的入會標準較高，中國要加入的障礙不小。而澳大利亞貿易官員說得更直接，中國在短期內無望加入。

《德國之聲》報導說，跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)成員計畫本周日（7月16日）在紐西蘭奧克蘭開會，討論中國與台灣的加入申請，預計CPTPP也將在會議上最終確定英國的成員資格。

報導指出，CPTPP由跨太平洋夥伴協定（TPP）演化而來，共有11個成員，分別是澳大利亞、日本、加拿大、墨西哥、馬來西亞、新加坡、智利、秘魯、越南、紐西蘭和汶萊。紐西蘭前外交官芬尼（Charles Finny）表示，兩岸則分別於2021年提出加入申請，這次會議將就如何處理新申請案展開首次的嚴肅討論，但目前尚未就此事有任何共識。

澳大利亞助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）告訴媒體，中國在短期內無望加入CPTPP，考慮未來的加入申請還有待時日。艾爾斯沒有直接將中國的申請案和中澳多項貿易爭端聯繫起來。

報導表示，CPTPP成員即將準備迎接英國加入該協定。倫敦認為加入該協定是其向印太地區「傾斜」戰略的一部分。若是順利加入，CPTPP成員國總GDP將達到13.6兆美元，占全球GDP的15%。艾爾斯對英國遵守世貿組織規則表示讚賞：「很高興有另一個主要經濟體在遵守世貿組織規則方面有著良好的記錄，並將達到CPTPP的標準。」

除此之外，台灣、韓國、哥斯大黎加也都表達了希望加入CPTPP的意願，他必須獲得現有成員國一致支持，申請案才獲得批准。有一些成員國主張按照「先來後到」的原則審查申請，這意味著首先討論中國的申請，而另一些成員國則認為審查的重點應該放在哪個申請的加入條件更好。一位知情人士告訴《路透》說，紐西蘭等一些國家支持同時審查申請，儘管根據CPTPP的高加入標準，審查進度可能會有所不同，不過同時開始審查將避免成員國在中國和台灣之間做出選擇。

《路透》指出，中國加入協定障礙不小，因為CPTPP要求各國取消或減少關稅，並作出市場開放等承諾，同時也涉及競爭規則、智慧財產權和對外國公司的保護等方面的規定。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）研究員阿拉薩辛厄姆（Aidan Arasasingham）指出，這涉及到經濟和政治上的複雜性。他說：「CPTPP成員國所要求的高標準和具有約束力的承諾，與中國當前的狀況存在著很大差距。」