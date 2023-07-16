前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會今(16日)登場，訴求司法改革、居住正義。精神科醫師沈政男指出，房價有很強的成見與情緒因素，只要大家都認為房價只升不跌、買房最能保值，這樣的集體預期心理就會成真，導致「越貴我越想買房」的現象。即使房價下跌一半，年輕人照樣買不起，因此只能靠租房與社會住宅。但在台灣社宅比例不到1％，應該要蓋200萬間，居住正義才有可能達成。

「打房不可能成功！房租已算便宜，居住正義的唯一解方是大舉興建社會住宅！」沈政男今(16日)在臉書發文指出，在台灣打房不可能成功，房價不可能靠著什麼囤房稅、空屋稅、房屋交易稅，或著貸款條件、利率調升等等財稅與金融措施達到平抑的效果，因為，房屋在台灣不只是商品，也是一種投資標的，而投資並不遵循一般商品的市場交易法則，你提高供給或持有成本什麼的，影響有限。

沈政男提到，1988年無殼蝸牛運動後政府開始打房，1989年房價開始下跌；1995年台海危機，1999年九二一地震及2003年SARS，房價陷入長達16年的低谷，直到2004年才復甦；2008年有金融風暴，2015年有美國聯準會升息，分別又造成了一小波下跌。近20年來房價持續攀升，因為房價有很強的成見與情緒因素，只要大家都認為房價只升不跌、買房最能保值，這樣的集體預期心理就會成真，導致「越貴我越想買房」的現象。

「台灣自有住宅比例高達8、9成，請問，誰敢打房？」沈政男強調，房價下跌太厲害，政黨的選票就沒了。人不可能舉起自己，8、9成自有住宅國民，怎麼可能為了1、2成無殼蝸牛犧牲自己？去年底開始，房價趨向平穩，甚至有些下跌，乃因聯準會升息，而利率與房價有反比的關係（但在台灣，其他決定因素更大）。官方說，喔，不曉得這波房價甜蜜點會不會達到1996年-2004年的低點？「兩個字：不會！」

沈政男直言，更簡單的問題你都解決不了了，不可能解決房價過高的問題。房價太高，說是年輕人買不起，但，即使房價下跌一半，年輕人照樣買不起！因此，只能靠租房與社會住宅，讓他們不用花很多錢在居住上頭。台灣的房租比起國外相對便宜，因為大家愛買房子，不愛租房子，房租就不會太高。至於社會住宅，在台灣佔全體住宅比例不到1％，不要說遠遠落後歐美的兩位數，連亞洲國家都不如。

「台灣健保可以這麼集權與控制，為什麼居住正義就放任市場自主？」沈政男表示，由此可見，這個國家的基礎建設就是七個字：想到什麼做什麼，根本沒有一套完整的國家建設哲學與邏輯。8年說要蓋20萬間社會住宅？應該要蓋200萬間，居住正義才有可能達成，不然就只是選舉到了起鬨與胡鬧一陣子，然後選後又繼續混日子。