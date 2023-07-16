前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會16日下午14時登場，活動喊出「司法改革」、「居住正義」2大訴求。時值酷暑天氣，但許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲。同時民進黨在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」，蔡英文則笑回「冷氣還不錯！」而蔡英文在臉書上PO出了她在全代會的過程，沒想到許多網友紛紛不買單直呼「冷氣房很舒服，讚」、「冷氣吹起來！」引發討論。

蔡英文16日在臉書上表示，八年前，當我被民進黨提名為2016年的總統候選人。在全代會上，我告訴大家，選贏，是為了幫這個國家承擔重大的責任。選贏，是代表我們向人民承諾的改革，要一個一個兌現」，八年過去了。幾天前，我看到臉書上，有一張「到宅沐浴車」的照片，這一張照片有將近一萬個讚，超過四百則留言。

蔡英文指出，「我看到有留言寫著，這台車很有故事、很有愛，照服員的工作很偉大；更有人說，近年來的長照政策，真的幫助了很多人，或許還有需要進步的地方，但無疑是往正確的方向邁進」，蔡英文也說，「這只是執政以來，很多故事的縮影。我要謝謝投入長照工作的夥伴，我們一起做了正確的事，大家的付出很值得。我要感謝台灣人民，給蔡英文兩次執政的機會，擔任中華民國的總統」。

蔡英文更提到，「我沒有忘記自己的承諾。我們的執政，從改革踏出第一哩路，雖然歷經種種的艱難與挑戰，但台灣，已經從十字路口，踏著自信的步伐，走在正確的方向上。兩個任期，一路走來起起伏伏、有起有落，但是，民進黨有團隊、會做事、會反省、有韌性」。

蔡英文最後也說，「這不是蔡英文一個人的努力。我和林全，和賴清德，和蘇貞昌，和陳建仁，和執政團隊的所有夥伴，我們榮辱與共，一起完成了許多事」，而此篇文章一發出，許多網友紛紛在留言區表示，「冷氣房很舒服，讚」、「冷氣吹起來！」、「限溫令照理來說應該不會冷到能穿得住外套吧，應該很熱才對呀，你們真的過得好爽喔，不要再作秀了」、「冷氣開到滿，外套穿起來，原來是同溫層大會」、「這個天氣穿棒球大外套，室內冷氣應該開20度吧」、「冷氣很冷」。