富邦悍將15日以5比2擊敗統一獅，終結者曾峻岳久違有「關門」機會，他用13球順利抓下3個出局數，也拿下本季第10次救援成功，從新人年起連3季都有雙位數救援成功表現，成為聯盟第5人、本土第2人。

由於球隊近況不理想，曾峻岳上次拿到救援成功已是6月7日，這段時間看到球隊戰績低迷、自己沒有太多上場機會，他坦言心情一定會覺得悶，「但還是要每天把自己準備好，不去想球隊是不是輸球。」

加入中職後，曾峻岳連3年都達成雙位數救援成功，繼味全龍賈西（1996-98年）、兄弟象庫倫（2009-11年）、湯瑪仕（2012-14年）、李振昌（2018-2022年）後，成為聯盟第5人。

對於這項紀錄，曾峻岳平常心看待，「沒有什麼想法，更重要的是球隊贏球，紀錄部分覺得還好。」他也提到，經過今年世界棒球經典賽洗禮，自己更能冷靜面對壘上有人的情況，「之前有時候投球會懷疑自己，是不是要配這顆球，但現在就是很肯定。」

曾峻岳透露，今年也有增加變化球使用率，「以往滿球數時都是直球為主，但今年會用變化球保護直球，滑球、曲球、指叉球，讓配球更靈活一點。」