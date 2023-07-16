衛福部國際合作組10日公布與英國簽署《醫衛合作瞭解備忘錄》，提到台灣人赴英或英國人來台，可望使用對方的健保資源，此事引發醫護質疑，認為醫護流失、缺藥缺床還不夠，還要開放外國人來台灣使用健保？衛福部健保署長石崇良對此表示，這是英國方面的提議，雙方尚未進一步討論。胸腔科醫師蘇一峰則指出，英國面臨最大醫師罷工遊行，許多患者看病被延後，全國許多醫療需求無法處理，未來恐都來台灣看病。

蘇一峰11日在臉書發文質疑政府想把台灣健保變成全球健保，提及政府宣布台灣與英國最近簽署醫療合作備忘錄，未來英國人也能來台灣使用健保就醫，直批政府是認為目前健保快倒了還不夠，點值0.76還不夠，醫護流失缺藥缺床還不夠？所以還要開放外國人一起來台灣使用健保嗎？下方留言罵聲一片「很多急診病人等不到床，醫護人力大大不足」、「這些錢怎不拿來補助醫療人員，薪資環境差，超難找人，政府知道嗎？」

石崇良說明，衛福部與英國簽署《醫衛合作瞭解備忘錄》，英國提到與歐洲其他國家的合作，也包含居民短暫到這些國家時，若有醫療需求可提供互惠機制，因此在與台灣合作時，對於健保互惠深感興趣，提出英國人短暫來台，萬一有醫療需求可使用台灣健保資源，當然台灣人赴英國有醫療需要也比照辦理。他強調，這只是英國方面的提議，雙方尚未進一步討論，不是說已經定案、確定要這麼做了，強調八字都還沒一撇。

蘇一峰以近期白飯之亂比喻：台灣英國醫療兩家熱炒店風格不相同，台灣醫療熱炒店不只快速上菜，無限量供應吃到飽，不用加價全部老闆負擔，大家吃到飽！英國醫療熱炒店慢慢上菜，限量飯菜上完就不補，沒吃到還要吃請自己補錢...「讓兩邊病人可以互通就醫，猜一猜誰倒店？」

蘇一峰今(16日)發文指出，英國面臨最大醫師罷工遊行，許多患者的看病被延後，全國上下許多醫療需求無法處理。政府卻很高興地宣佈，台灣與英國簽訂醫療備忘錄，將來英國人可以到台灣使用健保看病？「台灣健保Taiwan can help！」