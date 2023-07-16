台東今再傳第2起自撞電線桿死亡車禍，1輛銀色休旅車傍晚行經台11線郡界路段時，不明原因撞上電線桿，造成女性駕駛及1名男性副駕駛座乘客受困，其中高齡92歲的朱姓乘客被救出時已無心跳呼吸，送醫急救仍回天乏術。
銀色休旅車一頭撞上路旁電線杆，車頭凹陷變形，車內安全氣囊爆開，且副駕駛座處沾滿鮮血，女性駕駛和男性乘客雙雙受困，路過民眾見狀隨即報警，並上前協助傷患脫困。
熱心民眾表示，到現場的時候看見1名老阿公坐在副駕駛座，呼吸急促，情況不樂觀，開車的老婦人則是脊椎有些微受傷。
消防局都蘭分隊隊員謝明家表示，獲報到場時，傷患已被民眾拉到路邊，當下還有呼吸脈搏，進行處置過程中，患者狀況突轉為OHCA，隨即進行高救處置。
據了解，銀色休旅車今下午4點多沿台11線由北往南行駛，欲前往台東市區，行經台11線149公里處郡界路段時，不明原因衝撞路旁電線桿，當時車內有1名女性駕駛和高齡92歲的朱姓男性乘客，朱姓乘客坐於副駕駛座，受到嚴重撞擊，送醫傷重不治。
「在郡界路段自撞電線桿」，駕駛的老婦人坦言是自撞車禍。詳細事故的原因有待警方進一步釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。