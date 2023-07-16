銀色休旅車自撞電線桿，造成女性駕駛及1名男性副駕駛座乘客受困，熱心民眾見狀隨即報警，並上前協助脫困。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

高齡92歲的朱姓乘客受困副駕駛座，被救出時已無心跳呼吸，送醫急救仍回天乏術。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東今再傳第2起自撞電線桿死亡車禍，1輛銀色休旅車傍晚行經台11線郡界路段時，不明原因撞上電線桿，造成女性駕駛及1名男性副駕駛座乘客受困，其中高齡92歲的朱姓乘客被救出時已無心跳呼吸，送醫急救仍回天乏術。

銀色休旅車一頭撞上路旁電線杆，車頭凹陷變形，車內安全氣囊爆開，且副駕駛座處沾滿鮮血，女性駕駛和男性乘客雙雙受困，路過民眾見狀隨即報警，並上前協助傷患脫困。

熱心民眾表示，到現場的時候看見1名老阿公坐在副駕駛座，呼吸急促，情況不樂觀，開車的老婦人則是脊椎有些微受傷。

消防局都蘭分隊隊員謝明家表示，獲報到場時，傷患已被民眾拉到路邊，當下還有呼吸脈搏，進行處置過程中，患者狀況突轉為OHCA，隨即進行高救處置。

據了解，銀色休旅車今下午4點多沿台11線由北往南行駛，欲前往台東市區，行經台11線149公里處郡界路段時，不明原因衝撞路旁電線桿，當時車內有1名女性駕駛和高齡92歲的朱姓男性乘客，朱姓乘客坐於副駕駛座，受到嚴重撞擊，送醫傷重不治。

「在郡界路段自撞電線桿」，駕駛的老婦人坦言是自撞車禍。詳細事故的原因有待警方進一步釐清。