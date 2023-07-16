CPTPP檢視申請國有這要求 學者:對台利多

CPTPP今天舉辦部長級會議，會後聲明除了歡迎英國正式加入，也表示正在了解申請方是否滿足協定高標準條件。學者分析，這對台灣來說是正面訊息，因台灣符合國際貿易的高標準。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長級會議今天在輪值國紐西蘭召開，會後發布聯合聲明表示，歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，CPTPP仍在進行資訊蒐集，以檢視申請方是否可達協定高標準。

駐紐西蘭代表歐江安表示，台灣已做好準備，且完全符合高標準，籲請CTPPP會員國能儘速就建立公平審查新會員入會的方式達成共識，讓準備最佳者順利入會；深信無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗，成為下一個加入CPTPP的成員。

中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣表示，從CPTPP會後聲明中，研判滿足協定程度比較高的國家可能將列為優先審查，「對台灣是正面訊息」。

顏慧欣說，原先分析CPTPP對申請國可能採取3種模式審查，包含依照遞件順序、自由化準備程度，或是對申請入會的國家同時成立工作小組；由於中國比台灣早提出申請，若按照遞件順序可能遇到中國進度拖延，對台灣申請加入也較不利。

顏慧欣指出，若是按照自由化準備程度審查，或對中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭等6個申請國同時成立一個工作小組，對台灣來說是利多，也可避免部分國家在共識決時面臨表態壓力。

台灣經濟研究院研究員邱達生表示，中國政治力的介入仍是台灣申請加入CPTPP的阻礙，但台灣與美國近期簽署台美21世紀貿易倡議的首批協定，也有和新加坡、紐西蘭簽署零關稅，這代表台灣市場開放的決心。

邱達生指出，以出口為導向的台灣來說，爭取加入區域型貿易組織能使整體的經濟利益最大化。

另外，英國在今年CPTPP執委會上簽署正式加入的協議，成為第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家以及非創始經濟體，這也是英國2020年正式脫歐後，參與的最大規模貿易協定。

顏慧欣表示，英國已和CPTPP許多成員國簽署自由貿易協定（FTA），因此加入CPTPP額外創造的經濟效益並不明顯，更重要的意義在於穩定戰略目標，深化與亞太地區的結盟，強化跨洲的供應鏈夥伴關係。

顏慧欣指出，英國在銀行和保險等服務業具競爭優勢，藉由加入CPTPP，可將服務業市場擴展至日本、馬來西亞等國，避免仰賴特定單一國家，達到分散風險效果；在供應鏈重組趨勢下，英國也可在航空、電子通訊產業與成員國合作，國際布局的選擇性變多。（編輯：林克倫）1120716