南韓出口疲弱不振，拖累整體經濟欲振乏力。韓媒報導指出，今年上半年，南韓對中國大陸出口貿易額為770億美元，較去年同期萎縮24.9%。在中國大陸的進口來源地當中，排名從第2一路下滑到第5。

韓聯社16日引用中國海關總署發布數據分析，今年上半年南韓在中國大陸進口來源地中僅佔6.1%，落在台灣（7.3%）、美國（7%）、澳洲（6.4%）與日本（6.2%）之後，只能屈居老5。

南韓經濟過去20年來長期倚賴中國大陸。2016年，南韓產品佔中國大陸進口總額的10%，但隨著南韓在2017年部署「薩德」反導彈系統，中國大陸從南韓進口的規模逐年減少，至2022年已減至7.4%。

不僅中國減少從南韓進口，南韓企業在中國經營也面臨逆風。南韓企業數據研究機構CEOSCORE以113家大型韓企在中國分公司近6年的業績分析，若剔除電池與半導體，銷售額從2016年的117.23兆韓元，縮水至去年的73.4485兆韓元，減幅高達37.3%。

南韓產業通商資源部數據顯示，南韓對中國的出口，從去年6月起已連續13個月負成長。南韓央行則表示，中國經濟重啟後，內需恢復的力道未能帶動積極效果，因此對南韓出口造成影響。