菲利克斯（左）和夏洛特為了電影登上世界高峰。（海鵬提供）

榮獲去年坎城影展評審團獎的電影《回不去的那座山》，首度將義大利作家帕羅康提的暢銷小說搬上大銀幕，並由比利時夫妻檔編導菲利克斯范葛羅尼根、夏洛特馮黛梅爾許共同擔任編劇及導演。

這對夫妻檔是在新冠疫情引發封城時，決定靜下心來一起寫作，而編寫《回不去的那座山》劇本，竟讓他們跟著劇中兩個主角，重新探索了成長、友誼、家庭、和解、選擇、死亡，甚至向「大自然」屈服的過程。

就在2020年春天的某日，兩人剛完成劇本初稿、滿意得不得了時，菲利克斯突然走到廚房，問正在做菜的夏洛特：「妳願意跟我一起執導嗎？」這彷如求婚儀式般的邀約，深深觸動了夏洛特的心，立刻感動地點頭，成就了這場合作。

沒想到為拍攝該片，菲利克斯、夏洛特不僅得從最基礎學習義大利語，更得從義大利山上一路工作到數千里之外的尼泊爾高山，是在阿爾卑斯山上住上八個月，再跟著劇組、徒步攀登喜馬拉雅山拍攝，才終於完成這部電影。